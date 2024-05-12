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Adana Demirspor - Gaziantep FK Maçının İlk Yarısı 3-1 Sonuçlandı

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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Adana Demirspor ile Gaziantep FK arasındaki maçın ilk yarısı, konuk ekibin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi. Maçta yaşanan goller ve kartlar da detaylı bir şekilde açıklandı.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Adana Demirspor, sahasında Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

1. dakikada Gradel'in ceza sahası dışında sol çaprazdan yaptığı vuruşta top kaleci Magomedaliyev'de kaldı.

11. dakikada sağ kanattan ceza alanı içerisine kateden Markovic'in pasında kale önünde topla buluşan Draguş'un dokunuşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

31. dakikada Gravillon'un kullandığı serbest vuruşun ardından, Balotelli'nin kafayla ceza alanı içerisine gönderdiği topta oluşan karambolde penaltı noktasında Mendoza meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1

32. dakikada Draguş'un pasında ceza alanına hareketlenen Markovic'in sağ ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-2

39. dakikada Balotelli, gerçekleştirilen VAR kontrolünün ardından direkt olarak kırmızı kart gördü.

45+7. dakikada Gaziantep FK'nın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Djilobodji'nin penaltı noktası üzerinde gerçekleştirdiği sert kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-3

Hakemler: Abdülkadir Bitigen, Süleyman Özay, Mustafa Savranlar

Adana Demirspor: Magomedaliyev, İsmail Çokçalış, Manev, Gravillon, Mohammadi, Tayfun Aydoğan, Michut, Mendoza, Maestro, Yusuf Erdoğan, Balotelli

Yedekler: Yılmaz Aktaş, Abdulsamet Burak, Dorukhan Toköz, Atal, Ozan Demirbağ, İzzet Çelik, Jose Rodriguez, Alioui, Yusuf Barası, Aimbetov,

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Gaziantep FK: Nita, M'Bakata, Djilobodji, N'Koulou, Ertuğrul Ersoy, Mustafa Eskihellaç, Ogün Özçiçek, Maxim, Gradel, Markovic, Draguş

Yedekler: Batuhan Şen, Ömürcan Aktan, Jevtovic, Furkan Soyalp, Jamiro Monteiro, Mirza Cihan, Mehmet Kuzucu, Junior Morais, İlker Karakaş, Badji

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Goller : Draguş (dk. 11), Markovic (dk. 32), Djilobodji (dk. 45+7) (Gaziantep FK), Mendoza (dk. 31) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Markovic (Gaziantep FK), Michut, Maestro (Y.Adana Demirspor)

Kırmızı kart: Balotelli (dk. 39) (Adana Demirspor) - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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