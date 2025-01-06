Adana Demirspor, Gaziantep FK Maçı Hazırlıklarına Başladı
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçı için hazırlıklara teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde başladı. Takım antrenmanda pas, koordinasyon ve taktik çalışmaları yaptı.
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 12 Ocak Pazar günü Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulübün açıklamasına göre Adana Demirspor, teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı.
Mavi-lacivertliler antrenmanda pas, koordinasyon ve taktik çalıştı.
Kaynak: AA / Koray Kılıç - Spor