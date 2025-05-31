Adana Demirspor - Gaziantep FK Maçı 2-2 Beraberlikle Tamamlandı

Adana Demirspor - Gaziantep FK Maçı 2-2 Beraberlikle Tamamlandı
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Trendyol Süper Lig'in son haftasında Adana Demirspor, sahasında Gaziantep FK ile karşılaştı ve maç 2-2 berabere sonuçlandı. Maçta goller Alioui, Maxim ve Boateng'ten geldi.

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Adana Demirspor, sahasında karşılaştığı Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

59. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Maxim'in şutunda kaleci Murat meşin yuvarlağı 2 hamlede kontrol etti.

64. dakikada sağ kanattan Sorescu'nun ortasında ceza sahası içinde Boateng'in kafa vuruşunda top filelerle buluşturdu. 2-2

81. dakikada sol kanattan Sefa'nın kullandığı köşe atışında arka direkte Aymbetov'un kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

Hakemler: Alpaslan Şen, Seyfettin Ünal, Şenol Bektaş

Adana Demirspor: Murat Eser, Fougeu (Kadir Karayiğit dk. 82), Ali Arda Yıldız, Buğra Demirkıran (Ali Fidan dk. 74), Gökdeniz Tunç (Demir Yavuz dk. 61), Ali Yavuz Kol (Beytullah Gezer dk. 82), Bünyamin Balat, Tayfun Aydoğan, Aymbetov (Samet Duyur dk. 82), Ozan Demirbağ, Alioui (Sefa Günay dk. 70)

Yedekler: Mustafa Yiğit Durmaz, Vedat Karakuş, Salih Kavrazlı, Diyar Zengin

Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı

Gaziantep FK: Halil Bağcı, Ömürcan Artan, M'Bakata, Husic, Taha Güneş (Muhammed Gümüşkaya dk. 58), Ogün Özçiçek (Nevzat Gezer dk. 82), Furkan Soyalp, Sorescu (Çağan Taş dk. 90), Maxim, Halil Dervişoğlu (Ali Osman Kalın dk. 57), Boateng

Yedekler: Yusuf Nacar, İbrahim Kaan Alkış, Emre Taşdemir, Kodro, İzzet Erdal

Teknik Direktör: İbrahim Kürşat Daloğlu

Goller: Alioui (dk. 11 ve dk. 35) (Adana Demirspor), Maxim (dk. 32), Boateng (dk. 64) (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Murat Eser, Gökdeniz Tunç (Gaziantep FK), Tayfun Aydoğan (Adana Demirspor) - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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