Adana Demirspor - Galatasaray Maçının Biletleri Satışa Çıktı
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un Galatasaray ile karşılaşacağı maçın biletleri satışa çıktı. Maç, 31 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un Galatasaray ile karşılaşacağı maçın biletleri satışa çıktı.
Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor, Galatasaray'ı ağırlayacak. Ligin 4. Haftasında 1 puanla 18. sırada bulunan Adana Demirspor ile 6 puanla 4. sırada yer alan Galatasaray mücadelesi 31 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.
Mavi - lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Yeni Adana Stadyumu'nda 31 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'de karşılaşacağımız Galatasaray maçının biletleri bugün saat 19: 40'ta satışta!" denildi.
Maç biletlerinin fiyatları ise şu şekilde:
"Batı tribün alt 103-104 blok 4000 TL,102 105 blok 3250 TL, kale arkaları alt 1500 TL, kale arkaları üst 1470 TL, maraton üst 1500 TL, maraton alt 3000 TL" - ADANA