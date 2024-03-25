Adana Demirspor, Fenerbahçe maçı için antrenmanlara devam ediyor

Adana Demirspor, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye Konuk olacağı karşılaşmanın antrenmanlarına devam ediyor.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışması gerçekleştirildi. Adana Demirspor, 3 Nisan Çarşamba günü Fenerbahçe'yle deplasmanda karşı karşıya gelecek. Öte yandan mavi-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Takımımız, günün ilk antrenmanını tamamladı." denildi. - ADANA