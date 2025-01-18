Adana Demirspor, Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Adana Demirspor, yarın Fenerbahçe ile oynayacağı maç için son antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde yapılan antrenmanda ısınma hareketleri, pas ve koordinasyon çalışmaları yapıldı.
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın Fenerbahçe ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre, Adana Demirspor, maçın son antrenmanını teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirdi. Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan mavi-lacivertliler, pas ve koordinasyon çalışmayla idmanı tamamladı.
Yeni Adana Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Spor