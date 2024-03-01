Adana Demirspor, Fatih Karagümrük maçı için hazırlıklarını sürdürüyor
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında evinde Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde yapılan antrenmanda taktik çalışmaları gerçekleştirildi.
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında evinde Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışması gerçekleştirildi. Adana Demirspor, 4 Mart Pazartesi günü saat 17.00'de Fatih Karagümrük'le Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. - ADANA