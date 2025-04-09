Adana Demirspor, Eyüpspor Maçına Hazırlanıyor
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Takım, teknik direktör Mustafa Alper Avcı yönetimindeki antrenmanda taktik çalışmalara yer verdi.
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 14 Nisan Pazartesi günü deplasmanda ikas Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Akdeniz ekibi, teknik direktör Mustafa Alper Avcı yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda taktik çalışma gerçekleştirildi.
Mavi-lacivertliler, hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Spor