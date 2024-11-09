Üye Girişi
Haberler

Adana Demirspor, Eyüpspor'a 1-0 Yenik Durumda

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor ile ikas Eyüpspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, konuk takım Eyüpspor'un 9. dakikada Ahmed Kutucu'nun attığı golle 1-0 önde tamamlandı. Adana Demirspor gol bulmak için çabalasa da ilk yarıda bunu başaramadı.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Volkan Ahmet Narinç, Hüseyin Aylak

Adana Demirspor : Vedat Karakuş, Arda Okan Kurtulan, Semih Güler, Tolga Kalender, Abdulsamet Burak, Maestro, İzzet Çelik, Tayfun Aydoğan, Yusuf Sarı, Ali Yavuz Kol, Yusuf Barası

ikas Eyüpspor : Berke Özer, Robin Yalçın, Claro, Vezo, Dubois, Melih Kabasakal, Taşkın İlter, Emre Akbaba, Ampem, Ahmed Kutucu, Thiam

Gol: Dk. 9 Ahmed Kutucu (ikas Eyüpspor )

Sarı kartlar: Dk. 37 Abdulsamet Burak, Dk. 44 Semih Güler ( Adana Demirspor ), Dk. 39 Robin Yalçın (ikas Eyüpspor )

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor ile ikas Eyüpspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısını konuk takım 1-0 önde tamamladı.

9. dakikada ikas Eyüpspor öne geçti. Dubois'nın sol kanattan açtığı ortada Emre Akbaba kafayla topu indirdi. Ahmed Kutucu'nun volesinde, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

19. dakikada sağ kanatta topla buluşarak ceza sahasına sokulan Yusuf Sarı'nın şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

23. dakikada Arda Okan Kurtulan sağ kanattan taşıdığı topu ceza sahası dışına çıkardı. Topla buluşan Ali Yavuz Kol'un şutunda, meşin yuvarlak kaleci Berke Özer'de kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA / Koray Kılıç - Spor
Yüksel Güran mahkemede konuştu, baba Arif Güran haykırarak salondan dışarı çıktı

Yüksel Güran konuştu, baba Arif Güran haykırarak salondan dışarı çıktı

 21 Ağustos'ta nerede ne yaptığını tam olarak hatırlamayan sanıklara tokat gibi sözler

21 Ağustos'ta nerede, ne yaptığını tam olarak hatırlamayan sanıklara tokat gibi sözler

 Mansur Yavaş, 29 Ekim konserlerinin hesabı için gün ve saat verdi

Mansur Yavaş tüm Türkiye'yi ekran başına davet etti
Narin davasında 3. gün! Askeri bölgeye ait kamera görüntüleri mahkemede izletildi

Askeri bölgeye ait kamera görüntüleri mahkemede izletildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10 Kasım saat 9.05'te niye siren çalıyor? Brighton Manchester City maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Brighton Manchester City maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 11 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Oğlak, Balık, Yengeç burcu yorumu! 11 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Adana ASKİ su kesintisi! 10-11 Kasım Yüreğir, Çukurova, Seyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Alanya, Kepez 10-11 Kasım Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 10-11 Kasım Karatay, Meram, Selçuklu su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 10-11 Kasım Tuzla, Beykoz, Başakşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 10-11 Kasım Keçiören, Yenimahalle, Çankaya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Nizip, Şahinbey 10-11 Kasım GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 10-11 Kasım Karabağlar, Bornova, Buca su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 10-11 Kasım Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.