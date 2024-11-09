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Adana Demirspor, Eyüpspor'a 1-0 Mağlup Oldu

Adana Demirspor, Eyüpspor'a 1-0 Mağlup Oldu
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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor, evinde Eyüpspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın golü 9. dakikada Ahmed Kutucu'dan geldi. Adana Demirspor, maçta bazı net pozisyonlar yakalasa da bunlardan yararlanamadı.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor, evinde Eyüpspor'a 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

60. dakikada Eyüpspor'da sağ kanattan atağa çıkan Dubois, pas atacak arkadaşını bulamayınca çalımlarla ceza sahasına girdi. Dubois'in sert şutunda savunma son anda araya girdi ve top kornere gitti.

71. dakikada rakip ceza sahasının hemen önünde serbest vuruş kazanan Adana Demirspor'da topun başına Yusuf Sarı geçti. Yusuf'un plase şutunda topaz farkla yandan auta gitti.

83. dakikada sağ kanattan korner kullanan Adana Demirspor'da Yusuf Sarı, topu penaltı noktasına ortaladı. Rakip savunmanın arasından yükselen Tolga Kalender'in kafa vuruşunda top üst direkten oyun alanına geri döndü.

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Volkan Narinç, Hüseyin Aylak

Adana Demirspor: Vedat Karakuş, Arda Okan Kurtulan, Semih Güler, Tolga Kalender, Abdulsamet Burak, Maestro, İzzet Çelik (Alioui dk. 66), Tayfun Aydoğan (Aymbetov dk. 82), Yusuf Sarı, Ali Yavuz Kol (Fougeu dk. 89), Yusuf Barasi (Ozan Demirbağ dk. 66)

Yedekler: Deniz Eren Dönmezler, Manev, Burhan Ersoy, Shehu, Nourani, Osman Kaynak

Teknik Direktör: Serkan Damla

Eyüpspor: Berke Özer Robin Yalçın, Claro, Vezo, Dubois, Melih Kabasakal, Taşkın İlter (Dorukhan Toköz dk. 77), Emre Akbaba (Saiz dk. 72), Ampem (Bruno dk. 72), Ahmed Kutucu (Halil Akbunar dk. 46), Thiam (Umut Meraş dk. 89)

Yedekler: Birkan Tetik, Sinan Gümüş, Hüseyin Maldar, Tayfur Bingöl, Caner Erkin

Teknik Direktör: Arda Turan

Gol: Ahmed Kutucu (dk. 9) (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Abdulsamet, Semih (Adana Demirspor), Robin, Taşkın, Halil (Eyüpspor) - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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