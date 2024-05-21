Adana Demirspor'da yaprak dökümü devam ediyor! Yusuf Erdoğan, sözleşmesini tek taraflı feshetti

Trendyol Süper Lig'de mali anlamda zor günler geçiren Adana Demirspor'da son hafta öncesi beklenmedik bir ayrılık yaşandı.

SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ

Radyospor'un haberine göre Akdeniz temsilcisinde 31 yaşındaki kanat oyuncusu Yusuf Erdoğan, alacaklarının ödenmemesini gerekçe göstererek sözleşmesini tek taraflı feshetti. Tecrübeli futbolcunun takımıyla 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.

YILDIZLAR BİR BİR AYRILIYOR

Adana Demirspor'da sezon içerisinde de Belhanda ve Nani başta olmak birçok futbolcu ödeme sorunu nedeniyle kulüpten ayrılmıştı. Adana temsilcisinin İtalyan golcüsü Mario Balotelli de sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

YUSUF'UN SEZON PERFORMANSI