Üye Girişi
Haberler
MHP lideri Bahçeli'den İmamoğlu'na istifa çağrısı

Bahçeli'den İmamoğlu'na çok konuşulacak çağrı: Kendine güveniyorsa...
Konya'da kavga ihbarına giden polis 4 kişilik aileyi evlerinde ölü buldu

Kavga ihbarına giden polis 4 kişilik aileyi evlerinde ölü buldu
AK Partili Çelik'ten İmralı değerlendirmesi: Terör örgütünün tasfiye için çağrı yapılmalı

AK Parti'den dikkat çeken İmralı çıkışı!
İki genç kızı canice öldüren Semih Çelik'in davasında takipsizlik kararı

Sur canisi ile ilgili her bir detay kan donduran cinsten

Adana Demirspor'da teknik direktör Mustafa Dalcı ile yollar ayrıldı

Adana Demirspor'da teknik direktör Mustafa Dalcı ile yollar ayrıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in son sırasında yer alan Adana Demirspor'un, teknik direktör Mustafa Dalcı ile yollarını ayırdığı iddia edildi. Ligdeki 2 galibiyetini de Dalcı yönetiminde alan Akdeniz ekibinin resmi açıklamayı kısa süre içerisinde yapması bekleniyor.

Trendyol Süper Lig'de bir teknik direktör ayrılığının daha yaşandığı iddia edildi. 5 puanla son sırada yer alan Adana Demirspor'un bu sezon 3. kez teknik direktörünü yolladığı iddia edildi.

MUSTAFA DALCI İLE YOLLAR AYRILDI

TRT Spor'un haberine göre; ligin dibine demir atan ve son olarak Çaykur Rizespor'a 3-2 kaybeden Adana Demirspor, Mustafa Dalcı ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Bu sezonligde sadece 2 galibiyet alan Akdeniz temsilcisi, bunları Dalcı yönetiminde elde etmişti. Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

DALCI'NIN RAKAMLARI

Michael Valkanis ve Serkan Damla sonrası Adana Demirspor'un başına geçen Mustafa Dalcı, 10 maça çıktı. Dalcı, bu karşılaşmalarda 3 galibiyet (1'i Türkiye Kupası) ve 7 yenilgi aldı. 29 Kasım 2024'te göreve gelen 51 yaşındaki teknik adam, 0.90 puan ortalaması tutturdu.

SÜPER LİG'DE BU SEZON YAŞANAN TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİKLERİ

  • Beşiktaş: Van Bronckhorst- Serdar Topraktepe-Ole Gunnar Solskjaer
  • Trabzonspor: Abdullah Avcı- Şenol Güneş
  • Kayserispor: Burak Yılmaz-Sinan Kaloğlu
  • Bodrum FK: İsmet Taşdemir-Volkan Demirel
  • Konyaspor: Ali Çamdalı-Recep Uçar
  • Kasımpaşa: Sami Uğurlu-Hakan Keleş
  • Sivasspor: Bülent Uygun-Ömer Erdoğan
  • Alanyaspor: Fatih Tekke-Sami Uğurlu
  • Hatayspor: Özhan Pulat-Rıza Çalımbay-Murat Şahin
  • Adana Demirspor: Michael Valkanis-Serkan Damla-Mustafa Dalcı(?)
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
img

Elektrik faturası 1050 lirayı geçen 2 bin lira ödeyecek
img

Hakim ve savcılara yeni meslek kapısı açılıyor
img

İstanbul'da esrarengiz olay! Pilotlar 2 gündür kabusu yaşıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
78 kişinin can verdiği yangının ardından satışlar patladı! Taleplere yetişemiyorlar

78 kişinin can verdiği yangının ardından satışlar patladı
İşte ilk açıklaması: Anderson Talisca, Fenerbahçe için İstanbul'da

Fenerbahçe için İstanbul'da! İşte Talisca'nın ilk açıklaması
Eşler beraber yıkanabilir mi? Cübbeli şahsın verdiği cevap tepki çekti

Eşler beraber yıkanabilir mi? Cübbeli şahsın verdiği cevap tepki çekti
Cumhurbaşkanı işaret etti! Büyük operasyon an meselesi

Cumhurbaşkanı işaret etti! Büyük operasyon an meselesi
Elektrik faturası 1050 lirayı geçen 2 bin lira ödeyecek

Elektrik faturası 1050 lirayı geçen 2 bin lira ödeyecek
Selahattin Demirtaş'ın son hali paylaşıldı

Uzun süre sonra yeni fotoğraf! İşte Demirtaş'ın son hali

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.