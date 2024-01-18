Adana Demirspor'da Hikmet Karaman dönemi başlıyor

Patrick Kluivert ile yolları ayırmasının ardından hoca arayışını sürdüren Adana Demirspor, Hikmet Karaman ile masaya oturdu.

KARAMAN, ADANA'YA GİTTİ

Ajansspor'dan Salim Manav'ın haberine göre, deneyimli teknik direktör Hikmet Karaman, Adana Demirspor ile görüşmek için Adana'ya gitti. Karaman'ın kısa süre içinde resmi imzayı atması bekleniyor.

KLUIVERT İLE YOLLAR 4 ARALIK'TA AYRILMIŞTI

Adana Demirspor'da ligde alınan kötü sonuçların ardından 4 Aralık 2023'te teknik direktör Patrick Kluivert ile yollar ayrılmıştı. Mavi Şimşekler'de şu anda teknik sorumlu olarak Cengiz Hoşfikirer bulunuyor.