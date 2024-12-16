Üye Girişi
Haberler
Trump: Erdoğan, Türklerin bin yıllık hayalini başardı
"Türklerin bin yıllık hayalini Erdoğan başardı"
Donald Trump: Erdoğan çok iyi anlaştığım biri
Trump, hem Türkiye'yi hem de Erdoğan'ı öve öve bitiremedi
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Kalmak isteyen Suriyelilerin başımızın üstünde yeri var
Gitmek istemeyen Suriyeliler ne olacak?
TÜİK'i hedef alan Gergerlioğlu'ndan ilginç benzetme: Her şeyi küçük gösteriyorlar
"Her şeyi küçük gösteriyorlar"

Adana Demirspor, Beşiktaş'ı 2-1 Yenerek 3 Puanı Kaptı

Adana Demirspor, Beşiktaş'ı 2-1 Yenerek 3 Puanı Kaptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor, konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Maçta Yusuf Barası ve Abat Aimbetov'un golleriyle öne geçen Adana Demirspor, Beşiktaş'ın tek golüne karşılık vererek sahadan galibiyetle ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor, konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Beşiktaş'ta sağ kanattan ceza sahasına giren Can Keleş'in içeriye gönderdiği topu Rafa Silva'dan önce araya giren Maestro uzaklaştırdı.

58. dakikada Beşiktaş'ta ceza sahasına gönderilen topa kafayla müdahale eden Zaynutdinov'un ardından yükselen Emirhan Topçu'nun kafa vuruşunda top kaleci Deniz Dönmezer'de kaldı.

71. dakikada Salih Uçan'ın sağ kanattan kullandığı köşe atışında Semih Kılıçsoy'un ön direkte vurdu kaleci Deniz Dönmezer topu kornere çeldi.

72. dakikada sol kanattan Muçi'nin kullandığı köşe atışı sonrası savunma topu uzaklaştırmak istedi. Al Musrati'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlarla buluştu. 2-1

87. dakikada Beşiktaş'ta sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda iyi yükselen Al Musrati'nin kafa vuruşunda kaleci Deniz Dönmezer son anda uzanarak direğin dibinden topu kornere çeldi.

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Ceyhun Sesigüzel, Samet Çavuş

Adana Demirspor: Deniz Dönmezer, Arka Okan Kurtulan, Semih Güler, Tolga Kalender, Abdulsamet Burak, İzzet Çelik, (Tayfun Aydoğan dk. 81), Maestro, Yusuf Sarı, Yusuf Barası, (Ozan Demirbağ dk. 90), Ali Yavuz Kol, (Bünyamin Balat dk. 90), Abat Aimbetov, (Florent Shehu dk.81)

Yedekler: Vedat Karakuş, Aksel Aktaş, Burhan Ersoy, Osman Kaynak, Ahmet Yılmaz, Kadir Karayiğit

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Beşiktaş: Mert Günok, Jonas Svensson, Tayyip Sanuç, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, (Baktiyor Zaynutdinov dk. 46), Salih Uçan, (Joao Mario dk.85), Al-Musrati, Can Keleş, (Mustafa Hekimoğlu dk. 73), Rafa Silva, Alex Oxlade Chamberlain, (Ernest Muçi dk. 46), Semih Kılıçsoy

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Felix Uduokhai, Yakup Arda Kılıç, Cher Ndour, Emrecan Terzi

Teknik Direktör: Serdar Topraktepe

Goller: Yusuf Barası (dk. 31), Abat Aimbetov (dk. 39) (Adana Demirspor), Al-Musrati (dk.72) (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Tayyip Talha Sanuç (Beşiktaş)

Sarı kart: Emirhan Topçu (Beşiktaş), Maestro, İzzet Çelik, Tayfun Aydoğan (Adana Demirspor) - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

İddialı dizi final yapıyor
img

Ünlü oyuncu ve eşi, market market dolaşıp borç kapatıyor
img

Asgari ücrette 2. toplantı sona erdi! İşte ilk açıklama
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev maça damga vuran pozisyon: Çizgiyi geçti mi, geçmedi mi?
Çizgiyi geçti mi, geçmedi mi? Devamı gol oldu
Canlı anlatım! Dev maçta son dakika golü geldi
Dev maçta gol yağmuru var! Tempo bir an olsun düşmüyor
İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
Günler sonra sessizliğini bozan Esad'ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti
Kendisi için bakın hangi ünvanı kullandı
Ünlü oyuncu Uğur Aslan ve eşi, market market dolaşıp borç kapatıyor
Ünlü oyuncu ve eşi, market market dolaşıp borç kapatıyor
Türkiye'den Suriye geçici hükümeti ve HTŞ lideri ile ilk temas
Yeni ekip ilk görüşmesini Esad'ı deviren liderle yapacak

Son Dakika Haberleri

Galatasaray Trabzonspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Galatasaray Trabzonspor geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Galatasaray Trabzonspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Galatasaray Trabzonspor golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Adıyaman'da okullar tatil mi? 17 Aralık Salı okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Van okullar tatil mi? SON DAKİKA 17 Aralık Salı (Van Valiliği Açıklaması)? Sivas okullar tatil mi? SON DAKİKA 17 Aralık Salı Sivas'ta okul yok mu (Sivas Valiliği Açıklaması)? Davinson Sanchez neden yok, sakat mı, yedek mi kadroda var mı (Galatasaray – Trabzonspor)? Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (GALATASARAY TRABZONSPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Adana Demirspor Beşiktaş maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) ADS BJK geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Adana Demirspor Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Adana Demirspor Beşiktaş golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Osimhen neden yok, sakat mı, yedek mi kadroda var mı (Galatasaray - Trabzonspor)? Galatasaray Trabzonspor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Galatasaray TS maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.