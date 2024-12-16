Adana Demirspor, Beşiktaş'ı 2-0 Geçti
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor, Beşiktaş'ı konuk ederek ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Gol atan isimler Yusuf Barası ve Abat Aimbetov oldu.
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı Adana Demirspor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
10. dakikada Beşiktaş'ta Al Musrati'nin pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Rafa Silva, sağ ayağıyla çok sert vurdu ancak kaleci Deniz gole izin vermedi.
12. dakikada Adana Demirspor'da Yusuf Barasi'nin topuk pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Aımbetov sağ ayağıyla çok sert vururken kaleci Mert topu çıkardı.
13. dakikada Yusuf Sarı'nın kullandığı serbest vuruşta kaleci Mert Günok'un müdahalesiyle geri dönen topa Arda Kurtulan'ın vuruşunda top tekrar kaleci Mert Günok'tan oyun alanına geri döndü.
30. dakikada Yusuf Sarı'nın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Tolga Kalender kafayla topu arkaya açtı. Topu önünde bulan Yusuf Barası'nin düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
34. dakikada Can Keleş'in ceza sahası dışından yerden sert şutunda kaleci Deniz Dönmezer yatarak topa hakim oldu.
39. dakikada sağ kanattan gelişen ev sahibi atağında Yusuf Sarı, Masuaku'dan sıyrılarak ceza sahasına girdi. Son çizgiden içeriye çevrilen topa Aimbetov gelişine vurarak topu filelere gönderdi. 2-0
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Ceyhun Sesigüzel, Samet Çavuş
Adana Demirspor: Deniz Dönmezer, Arka Okan Kurtulan, Semih Güler, Tolga Kalender, Abdulsamet Burak, İzzet Çelik, Maestro, Yusuf Sarı, Yusuf Barası, Ali Yavuz Kol, Abat Aimbetov
Yedekler: Vedat Karakuş, Tayfun Aydoğan, Bünyamin Balat, Aksel Aktaş, Burhan Ersoy, Florent Shehu, Ozan Demirbağ, Osman Kaynak, Ahmet Yılmaz, Kadir Karayiğit
Teknik Direktör: Mustafa Dalcı
Beşiktaş: Mert Günok, Jonas Svensson, Tayyip Sanuç, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Salih Uçan, Al-Musrati, Can Keleş, Rafa Silva, Alex Oxlade Chamberlain, Semih Kılıçsoy
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Felix Uduokhai, Joao Mario, Baktiyor Zaynutdinov, Ernest Muçi, Yakup Arda Kılıç, Cher Ndour, Emrecan Terzi, Mustafa Hekimoğlu
Teknik Direktör: Serdar Topraktepe
Goller: Yusuf Barası (dk. 31), Abat Aimbetov (dk. 39) (Adana Demirspor)
Sarı kart: Emirhan Topçu (Beşiktaş) - ADANA