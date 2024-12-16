Üye Girişi
Haberler
Trump: Erdoğan, Türklerin bin yıllık hayalini başardı
"Türklerin bin yıllık hayalini Erdoğan başardı"
Donald Trump: Erdoğan çok iyi anlaştığım biri
Trump, hem Türkiye'yi hem de Erdoğan'ı öve öve bitiremedi
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Kalmak isteyen Suriyelilerin başımızın üstünde yeri var
Gitmek istemeyen Suriyeliler ne olacak?
TÜİK'i hedef alan Gergerlioğlu'ndan ilginç benzetme: Her şeyi küçük gösteriyorlar
"Her şeyi küçük gösteriyorlar"

Adana Demirspor, Beşiktaş'ı 2-0 Geçti

Adana Demirspor, Beşiktaş'ı 2-0 Geçti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor, Beşiktaş'ı konuk ederek ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Gol atan isimler Yusuf Barası ve Abat Aimbetov oldu.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı Adana Demirspor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada Beşiktaş'ta Al Musrati'nin pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Rafa Silva, sağ ayağıyla çok sert vurdu ancak kaleci Deniz gole izin vermedi.

12. dakikada Adana Demirspor'da Yusuf Barasi'nin topuk pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Aımbetov sağ ayağıyla çok sert vururken kaleci Mert topu çıkardı.

13. dakikada Yusuf Sarı'nın kullandığı serbest vuruşta kaleci Mert Günok'un müdahalesiyle geri dönen topa Arda Kurtulan'ın vuruşunda top tekrar kaleci Mert Günok'tan oyun alanına geri döndü.

30. dakikada Yusuf Sarı'nın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Tolga Kalender kafayla topu arkaya açtı. Topu önünde bulan Yusuf Barası'nin düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

34. dakikada Can Keleş'in ceza sahası dışından yerden sert şutunda kaleci Deniz Dönmezer yatarak topa hakim oldu.

39. dakikada sağ kanattan gelişen ev sahibi atağında Yusuf Sarı, Masuaku'dan sıyrılarak ceza sahasına girdi. Son çizgiden içeriye çevrilen topa Aimbetov gelişine vurarak topu filelere gönderdi. 2-0

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Ceyhun Sesigüzel, Samet Çavuş

Adana Demirspor: Deniz Dönmezer, Arka Okan Kurtulan, Semih Güler, Tolga Kalender, Abdulsamet Burak, İzzet Çelik, Maestro, Yusuf Sarı, Yusuf Barası, Ali Yavuz Kol, Abat Aimbetov

Yedekler: Vedat Karakuş, Tayfun Aydoğan, Bünyamin Balat, Aksel Aktaş, Burhan Ersoy, Florent Shehu, Ozan Demirbağ, Osman Kaynak, Ahmet Yılmaz, Kadir Karayiğit

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Beşiktaş: Mert Günok, Jonas Svensson, Tayyip Sanuç, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Salih Uçan, Al-Musrati, Can Keleş, Rafa Silva, Alex Oxlade Chamberlain, Semih Kılıçsoy

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Felix Uduokhai, Joao Mario, Baktiyor Zaynutdinov, Ernest Muçi, Yakup Arda Kılıç, Cher Ndour, Emrecan Terzi, Mustafa Hekimoğlu

Teknik Direktör: Serdar Topraktepe

Goller: Yusuf Barası (dk. 31), Abat Aimbetov (dk. 39) (Adana Demirspor)

Sarı kart: Emirhan Topçu (Beşiktaş) - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

İnşaat temel kazısında bulundu
img

Belediyedeki vurguna daha fazla dayanamayıp istifa etti
img

Rusya'ya kaçan Esad, günler sonra suskunluğunu bozdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti
Kazananı son dakika golü belirledi
Dev maça damga vuran pozisyon: Çizgiyi geçti mi, geçmedi mi?
Çizgiyi geçti mi, geçmedi mi? Devamı gol oldu
Canlı anlatım! Dev maçta son dakika golü geldi
Dev maçta son dakika golü geldi
İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
Günler sonra sessizliğini bozan Esad'ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti
Kendisi için bakın hangi ünvanı kullandı
Ünlü oyuncu Uğur Aslan ve eşi, market market dolaşıp borç kapatıyor
Ünlü oyuncu ve eşi, market market dolaşıp borç kapatıyor

Son Dakika Haberleri

Galatasaray Trabzonspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Galatasaray Trabzonspor geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Galatasaray Trabzonspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Galatasaray Trabzonspor golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Adıyaman'da okullar tatil mi? 17 Aralık Salı okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Van okullar tatil mi? SON DAKİKA 17 Aralık Salı (Van Valiliği Açıklaması)? Sivas okullar tatil mi? SON DAKİKA 17 Aralık Salı Sivas'ta okul yok mu (Sivas Valiliği Açıklaması)? Davinson Sanchez neden yok, sakat mı, yedek mi kadroda var mı (Galatasaray – Trabzonspor)? Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (GALATASARAY TRABZONSPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Adana Demirspor Beşiktaş maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) ADS BJK geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Adana Demirspor Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Adana Demirspor Beşiktaş golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Osimhen neden yok, sakat mı, yedek mi kadroda var mı (Galatasaray - Trabzonspor)? Galatasaray Trabzonspor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Galatasaray TS maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.