Adana Demirspor, Azerbaycan'ın Karabağ takımından kaleci transfer etti
Adana Demirspor, Azerbaycan'ın Karabağ takımından 29 yaşındaki kaleci Shahruddin Magomedaliev ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.
Adana Demirspor, Azerbaycan'ın Karabağ takımından 29 yaşındaki kaleci Shahruddin Magomedaliev ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Azerbaycan'ın Karabağ takımından kaleci Shahruddin Magomedaliev'i kadrosuna kattığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Azeri kaleci Shahruddin Magomedaliev ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor