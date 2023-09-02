Adana Demirspor, Arber Zeneli ile 3 yıllık anlaşma imzaladı
Adana Demirspor, Fransa Ligi takımlarından Stade Reims forması giyen Kosova Milli Takımı oyuncusu Arber Zeneli'yi kadrosuna kattığını duyurdu.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor, Kosovalı kanat oyuncusu Arber Zeneli'yi kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Adana Demirspor, son olarak Fransa ekibi Reims'te forma giyen 28 yaşındaki Zeneli ile anlaşma sağladı.
Kosovalı sol kanat oyuncusu, mavi-lacivertlilerle 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Spor