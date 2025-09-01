Adana Demirspor, Amed Sportif Faaliyetler'e 8-1 Mağlup Oldu

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler'e 8-1 mağlup olan Adana Demirspor'da teknik direktör Koray Palaz, "Bizler bir şeyleri doğru yapmaya çalışırken bu tarz bir skorla karşılaşmak yıpratıcı oluyor." dedi.

Palaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, skordan dolayı basın toplantısında bir şeyler anlatmanın güçlüğünü çektiğini söyledi.

Genç bir takım olduklarını anlatan Palaz, "Bizler bir şeyleri doğru yapmaya çalışırken bu tarz bir skorla karşılaşmak yıpratıcı oluyor. Bunun hem mental hem de fiziksel yıpranmaları olacaktır, kolay bir şey değil. Oyuncularıma maçtan sonra bu duyguyu unutmamaları gerektiğini anlattım. Çünkü bu kolay toparlanacak bir süreç olmayabilir onlar için, çok gençler. Bizlerin hayat ve futbol tecrübeleri daha fazla ama onlar henüz 17-18 yaşlarında genç kardeşlerimiz." diye konuştu.

Skordan dolayı bir bahaneye sığınmayacağını belirten Palaz, şunları kaydetti:

"Yine bir ama diyeceğim. Skor 1-1 iken atağa çıkarken hakem arkadaşımız faul verdi, topta gitti gol oldu. Enteresan bir karardı benim için, görüntü var ve insanlar izledi. Tabii ki skor ortada olduğu için oraya mı takıldınız diye düşünebilirsiniz. Ben oraya takılmak zorundayım, o benim için kırılma anı. Sonrasında pozisyonlarımız var, onların da var tabii ki. Bizler atamadık, onlar atan taraf oldu. Sahaya ilk defa çıkan, profesyonel futbol oynayan Ahmet Bolat kardeşimiz adına çok mutlu oldum, bir gol attı. Kendisi Hatay depreminde büyük acılar yaşayan bir kardeşimiz. Bu anlamda devam etseydi skor, onun için inanılmaz bir gece olacaktı. Belki de ikinci golünü de atacaktı ama bazıları müsaade etmedi diyeceğim."

Amed Sportif Faaliyetler cephesi

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak ise çok istedikleri bir galibiyeti aldıklarını ifade etti.

Bu maçta alınan skorun belki de bu sezon ligin en farklı galibiyeti olacağını anlatan Altıparmak, şunları söyledi:

"Bu maçta oyunun başından itibaren oyuncularıma söylediğim tek şey rakibe saygılı olmaktı. Ne kadar genç olurlarsa olsunlar onlara karşı ciddi olmak gerekiyor. Çünkü taraftar onları gerçekten müthiş sahipleniyor. İleride Türk futbolunda adlarından söz ettirecek çok iyi 3-4 oyuncuları var. Bizim için en önemli şey ciddiyetti. Devre arası konuşmasında bunu söyledik. İkinci yarıyı çok ciddi şekilde oynadık. Bence rakibe gol atmamak büyük saygısızlık. Pozisyonun hakkı neyse onu vermeye çalıştık, iyi bir futbol oynadık. Rakibin en büyük zaafı olan kanatları çok iyi kullandık. Milli takım arası var. Lige belki kötü başladık ama araya iyi girdik. Eksikleri olan oyuncularımız da milli takım arasında daha iyi olacak. İyi bir takım olduk, daha iyi olacağız. Şu an hedefimiz olan yere yavaş yavaş ilerliyoruz."