FIFA'dan Adana Demirspor'a 12 puan silme cezası

Güncelleme:
FIFA Disiplin Komitesi, Adana Demirspor'a toplam 2 dosyadan 12 puan silme cezası verdi. Takım, ligde -45 puanla son sırada yer alıyor.

FIFA Disiplin Komitesi, Trendyol 1. Lig ekibi Adana Demirspor'a 12 puan daha silme cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Adana Demirspor'a toplam 2 dosyadan 12 puan tenzili cezası uygulandığı belirtildi.

Adana temsilcisi, ligde -45 puanla 20. ve son sırada yer alıyor.

Kaynak: AA / Emre Doğan
