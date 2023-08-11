Adana Demir'in hocası canlı yayında öldü öldü dirildi! Havluyu bir an olsun bırakamadı
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UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Osijek'i 5-1 mağlup eden Adana Demirspor'da teknik direktör Patrick Kluivert, basın toplantısında hava sıcaklığı yüzünden zor anlar yaşadı. Hollandalı hoca sık sık elindeki havluyla terini sildi.
Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Osijek'i 5-1'lik skorla geçti. Mücadele sonrası Mavi Şimşekler'in hocası Patrick Kluivert, basın toplantısında sıcak yüzünden zor anlar yaşadı.
ELİNDEKİ HAVLUYU HİÇ BIRAKMADI
Adana'da karşılaşma sırasında termometre 32 dereceyi gösterirken, nemin de etkisiyle hissedilen sıcaklık bir hayli yüksekti. Bu nedenle zor anlar yaşan Adana Demirspor Teknik Direktörü Kluivert, basın toplantısına elinde havlu ile geldi.
SICAK OLDUKÇA BUNALTTI
Basın toplantısı sırasında elindeki havluyla sık sık yüzünü silen Hollandalı hoca, sıcaktan bunaldığını belirten el işaretleri yaptı. Hollandalı çalıştırıcının o anları ise sosyal medyada gündem oldu.