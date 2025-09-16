Adana'da 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' Projesi ile 11 Bin Çocuğa Yüzme Eğitimi Verildi

Adana'da 'Yüzme bilmeyen kalmasın' projesiyle 11 bin 443 çocuk ve gence yüzme eğitimi verildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ülke genelinde başlattığı "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesiyle Adana'da da 1 olimpik, 2 yarı olimpik ve 11 portatif havuz ile gençlere eğitim verildi. Bakanlık tarafından hizmete açılan portatif yüzme havuzları sayesinde gençler, hijyenik ortamlarda ve uzman eğitmenler eşliğinde ücretsiz yüzme eğitimlerini aldı. Özellikle yaz aylarında büyük ilgi gören havuzlar, gençlere hem serinleme imkanı hem de sportif bir aktivite fırsatı sundu. Kentte haziran ayında başlayan Gençlik ve Spor Bakanlığı Yaz Spor Okulları kapsamında düzenlenen kurslarda bugüne kadar 11 bin 443 çocuk ve gence yüzme eğitimi verildi. Yıl sonuna kadar eğitimlerin devam edeceği öğrenildi.

"Vaktimizi havuzda geçiriyoruz"

Yüzmeye gelenlerden Rüzgar Arık (14), "Yüzmek için buraya geldim. Stresten, sinirden uzaklaşıyoruz. Burada eğleniyoruz. Sıcaklar 40-45 derecelere ulaşınca havuzlarda vakit geçiriyoruz" dedi.

Çocuklardan 12 yaşındaki Mirza Kerem Ceylan ise "Burada eğleniyoruz. Yaz boyunca buraya geldim, kapanana kadar buraya geleceğim" diye konuştu. - ADANA