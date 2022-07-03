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Adana'da Streetball Turnuvası

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Adana'da Streetball Turnuvası

Seyhan Belediyesi tarafından organize edilen ve bu yıl ikincisi düzenlenen Streetball (Sokak basketbolu) Turnuvası yoğun bir ilgi gördü.

Seyhan Belediyesi tarafından organize edilen ve bu yıl ikincisi düzenlenen Streetball (Sokak basketbolu) Turnuvası yoğun bir ilgi gördü.

Füze Selami Spor Kompleksi'nde gerçekleşen ve üç gün süren turnuvanın başlama atışını yapan Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay açılış karşılaşmasında da forma giydi.

Yaz döneminin gelmesiyle birlikte sportif faaliyetlerine ilginin arttığını belirten Başkan Akay, "Gençler bizim için çok büyük önem taşıyor. Bu nedenle elimizden geldiğince onların yanlarında yer alıp desteğimizi esirgemiyoruz. Sporu yaşam boyunca yapmamız gerekiyor. Spor, ruhen ve bedenen insan sağlığına katkı veriyor. Spor Sayesinde sosyalleşmeyi, birlikte çalışmayı, kazanmayı, özellikle takım sporları içerisinde fazlasıyla yaşarsınız" dedi.

Bilginin çok hızlı ilerlediği ve geliştiği bir dönemde insanların birbirine daha çok ihtiyacının olacağını belirten Başkan Akay, "Özellikle de takım sporları bunu sağlayacaktır. Turnuvamıza katılım sağlayan tüm takımlarımıza başarılar diliyorum" diye konuştu.

Vatandaşların da büyük bir heyecanla izlediği turnuvada forma giyen gençler ise Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'a, spora ve sporcuya verdiği destekten dolayı teşekkür ettiler.

3 grupta, 60 takım ve 180 sporcunun katılımıyla gerçekleşen turnuvada final karşılaşmaları sonrasında kategorilerinde ilk üçe giren takımlara kupa ve madalyaları düzenlenen tören ile takdim edildi. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Seyhan Belediyesi Akif Kemal Akay Seyhan Spor Haberler

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