Adana'da Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları Eğitimi Tamamlandı

Adana'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları'nın 2025 yaz dönemini eğitimleri düzenlenen törenle sona erdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, Menderes Spor Salonu'nda düzenlenen törende, spor okullarına ilginin her yıl arttığını söyledi.

Bu yıl spor okullarındaki 37 branşa 207'si özel çocuk olmak üzere toplam 26 bin 499 gencin katıldığını belirten Loğoğlu, "Bizler gençlerimizin hayatlarına faydalı bir şekilde dokunabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Onları zararlı alışkanlıklardan uzak tutmayı, spor aracılığıyla sosyalleşmelerini, hareketsiz yaşamdan uzak durmalarını ve spor yapma alışkanlığı kazanmalarını çok önemsiyoruz." diye konuştu.

Loğoğlu, burada verilen eğitimlerle, çocukların sporu sevmesini ve en az bir branşta uzmanlaşmalarını, sporun toplumun daha geniş kitlelerine yayılmasını hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından sporcular çeşitli branşlarında gösteri sundu.

Programa Vali Yardımcısı İbrahim Küçük ve kent protokolü de katıldı.