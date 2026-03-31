Adana'da posta dağıtıcıları milli takıma seçilebilmek için yarıştı

Adana'da düzenlenen 54. Balkan Ülkeleri Postacı Yürüyüş Yarışması seçmelerine 73 posta dağıtıcısı katıldı. Yarışmada kadınlarda Nuray Coşkun, erkeklerde ise Teyfik Erçetin birinci oldu.

Adana'da posta dağıtıcıları, 54. Balkan Ülkeleri Postacı Yürüyüş Yarışması'na katılacak milli takımda yer almak için düzenlenen seçmelerde mücadele etti.

PTT 5. Bölge Müdürlüğü koordinatörlüğünde Adana Gençlik Merkezi Atletizm Pisti'nde yapılan organizasyona, Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'den 26'sı kadın 73 posta dağıtıcısı katıldı.

Bölge Müdürü Ali Seyyit Sevin, açılış programındaki konuşmasında, yarışmanın sosyal dayanışmanın sağlanması ve sportmenlik ruhu kazandırılması amacıyla düzenlendiğini belirterek, personele başarı diledi.

Yarışmada erkek posta dağıtıcıları 10 kilometrelik, kadın posta dağıtıcıları ise 5 kilometrelik parkurda ter döktü.

Mücadele sonucunda kadınlarda Nuray Coşkun, erkeklerde ise Teyfik Erçetin birinci oldu.

54. Balkan Ülkeleri Postacı Yürüyüş Yarışması'na katılacak milli takımın belirlenmesi için yapılan seçmelerde başarılı olan posta dağıtıcıları, Türkiye finalinde yarışacak.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt
