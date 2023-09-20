Adana'da İsmet Atlı Karakucak Güreşleri 24 Eylül'de yapılacak

Adana'da olimpiyat şampiyonu merhum İsmet Atlı anısına düzenlenen Geleneksel İsmet Atlı Karakucak Güreşleri, bu yıl 7. kez Kozan ilçesinde gerçekleştirilecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, organizasyonun her yıl daha da geliştiğini ve bu yıl daha kalabalık bir katılımın beklendiğini belirtti.

Adana'da olimpiyat şampiyonu merhum İsmet Atlı anısına bu yıl 7. kez düzenlenecek "Geleneksel İsmet Atlı Karakucak Güreşleri" 24 Eylül'de Kozan ilçesinde yapılacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, belediyede düzenlediği toplantıda, "Türk gibi kuvvetli" dedirten insanların anısını sürdürmenin büyük bir gurur olduğunu söyledi.

Her yıl bir öncekinden daha iyi bir organizasyon yaptıklarını aktaran Karalar, "Geçen yıl müsabakaya katılan miniklere ödül verdik. Bu sene de teşvik emek amacıyla ödül vereceğiz. Sanıyorum bu yıl geçen sezondan daha kalabalık olacak." dedi.

Toplantıya Türk Güreş Vakfı Adana Şube Başkanı Mustafa Dönmez, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Adana İl Temsilcisi Mithat Birer de katıldı.