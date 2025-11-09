Adana'da Geleneksel Türk Okçuluk Federasyon Kupası Başladı

ADANA'da Geleneksel Türk Okçuluk Remy-i Sedad Açık Hava Federasyon Kupası müsabakaları, 94 sporcunun katılımıyla başladı.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından düzenlenen Remy-i Sedad Açık Hava Federasyon Kupası, dün Çukurova Örcün Kamp Alanı'nda antrenman atışlarıyla başladı. 69 ilden 61 kulüp ile 25 kadın ve 69 erkek olmak üzere toplam 94 sporcu, bugün resmi müsabaka atışlarına başladı. Müsabakalarda sporcular, teknik kurul tarafından onaylı geleneksel yay ve oklar ile yarışırken, sadece geleneksel kıyafet giymeleri zorunlu tutuldu. Ayrıca sporcuların nişan almayı kolaylaştırıcı ekipmanlar ile modern malzemeler kullanması yasaklandı.

CENGİZ TOKSÖZ: GENÇLERE ECDADLARINI TANITMAK İSTİYORUZ

Federasyon Başkanı Cengiz Toksöz, düzenlenen müsabaka ile ilgili Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Toksöz, organizasyonu ilk kez düzenlemekten mutluluk duyduklarını belirterek, "2025 yılının son takvim müsabakasını gerçekleştiriyoruz. Federasyonumuz tarafından ilk kez düzenlenen Remy-i Sedad müsabakası, tarihimizde ecdadımız tarafından da atış stili olarak adlandırılan atış stilinin adına uyarlanmıştır. Bizler Remy-i Sedad'ı ideal yay tutuşu ve ok atışı olarak adlandırıyoruz. Mahir okçuların kullandığı, belirli bir yükseklikteki ipin altından tamamen teknik ve güce dayalı hesaplamalarla yapılan bir stildir. Okçuların yetişmesi ve gelişmesi açısından büyük öneme sahiptir. İlk kez düzenlemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bir spor federasyonunun ötesinde, kültürel misyonumuzu yaşatma ve farkındalık oluşturma açısından bir aradayız. Gençlerimize ecdadlarını tanıtmak ve onları hatırlatmak amacıyla bu organizasyonu gerçekleştiriyoruz" dedi.

'ADANA GELENEKSEL OKÇULUĞA ÖNEM VERİYOR'

Toksöz, müsabakanın Adana'da yapılmasının en önemli nedeninin şehrin okçuluğa olan ilgisi ve mevsimsel uygunluk olduğunu belirtti. Toksöz "Geleneksel okçuluğa önem veren, lisanslı sporcu ve kulüp sayısı açısından değerli bir kent olduğu için burayı seçtik. Sinerji ve mevsimin güzelliğini değerlendirmek açısından da önemli bir şehir. Türkiye'nin dört bir yanında uygun koşullarda bu etkinlikleri düzenliyoruz. Okçuluk geleneğimizi yaşatma açısından bu organizasyon bizim için çok değerli" diye konuştu.