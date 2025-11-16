Adana'da 20 Şehit Anısına Akdeniz Off-Road Kupası İkinci Mahalli Yarışı Tamamlandı

ADANA'da düzenlenen Akdeniz Off-Road Kupası İkinci Mahalli Yarışı tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) iş birliğiyle organize edilen Akdeniz Off-Road Kupası'nın açılış seremonisi, dün Büyükşehir Belediyesi'nin taş binası önünde yapıldı. Seremonide, geçen hafta Gürcistan'da düşen uçakta şehit olan 20 asker anısına 20 Off-Road aracı Türk bayraklarıyla kortej yaptı. Bugün ise Çukurova ilçesinde bulunan Örcün Kamp Alanı'nda Akdeniz Off-Road Kupası İkinci Mahalli Yarışı yapıldı. 20 araç ve 40 sporcu, Side-by-Side Araçlar (SSV), otomobil ve diğer sınıf klasmanlarında dereceye girmek için mücadele etti. Sporcular, 3 turdan oluşan 27 kilometrelik yarışı birinci tamamlamak için çamur, rampa, çukur ve virajlı yollarda ter döktü.

YARIŞLARIN TEK KADIN CO-PİLOTU

Yarışlarda tek kadın co-pilot olan TOSFED Adana Temsilcisi Şendağ Durmaz, "17 yıldır bu sporun içindeyim. Kupada 2 kadın co-pilot olarak yarışıyorduk ancak onların aracı arızalandığı için tek kadın co-pilot ben kaldım. Etaplarda çok zorlandık ama organizasyon çok güzel oldu. Biraz zorlu bir parkur. Geçen hafta kaybettiğimiz 20 şehidimiz için 20 araç belirledik. Türk bayraklarımızla start aldık. Tüm arkadaşlarımızın başı sağ olsun" dedi.

ANIL DURMAZ: ANNEMLE GURUR DUYUYORUM

Durmaz'ın oğlu Özbek Anıl Durmaz ise "Annemi izlemekten çok büyük keyif alıyoruz. Şehitlerimizin anısına gerçekleştirilen seremoniden gurur duydum. Arkadaşlarımızla birlikte annemi izliyoruz. Annemle gurur duyuyorum" diye konuştu.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

SSV kategorisinde Ulaş Özden-Mehmet Demirel birinci olurken, Necmettin Demir-Bekir Hakan Çürük ikinciliği, Mesut Kara-Emrullah Gözüboz ise üçüncülüğü elde etti. Otomobil kategorisinde Muhammet Ali Yılmazer-Enes Gür birinci, Erdinç Türkmen-Suavi Erdin ikinci, Süleyman Şen-Zeki Kuru üçüncü sırada yer aldı. S2'de Volkan Taşpınar-Zafer Tarhan, S3'te Oğuzhan Mercan-Ali Mercan, S4'te ise Muhammet Ali Yılmazer-Enes Gür sınıflarını lider tamamladı. Yarışların ardından düzenlenen törende dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları verildi.