Adana'da 6. Aladağ Bisiklet Festivali Coşkuyla Tamamlandı

- Bisiklet sporcuları zirve için yarıştı

Adana'nın zirvesinde iki tekerli şampiyonluk coşkusu yaşandı

ADANA - Adana'nın Aladağ ilçesinde "6. Aladağ Bisiklet Festivali" coşkuyla tamamlandı. Bisiklet sporcularının kıyasıya yarıştığı zorlu parkurda bin 700 rakımda pedal çeviren sporcular aynı zamanda katran ve kızılçam ormanları arasında doğanın keyfini çıkardı.

Adana Bisiklet Topluluğu ve Aladağ Belediyesi'nin birlikte düzenlediği "6. Aladağ Bisiklet Festivali" doğa tutkunu sporcuların zorlu parkuru tamamlaması ile sona erdi. 4 gün süren etkinlikte Yedigöze-Mavriyan Yaylası, Başkanın Çardağı-Aladağ Millet Bahçesi, Deliktaş-Tahtalı-Eğni-Posyağbasan yaylaları arasında belirlenen güzergahta zorlu parkurda bisikletçiler 4 gün boyunca 120 kilometre yol kat edip festivalin tadını çıkardı. Yarışlarda 4,7 kilometre Hasan Hatbe adına düzenlenen yarışta lisanslı sporcular dalında Ahmet Adavalı, Harun Türün, Berke Şahan derece yaparken serbest bayanlarda Elif Baysal, Zeynep Sayar, Betül Akman, serbest erkeklerde Mustafa Yıldırım, Ömür Poyoça ve Ruhi Kurt ilk üçte yer aldı.

Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik ilçenin offroad, doğa turları, kamp ve parkur avantajlarını festivallere dönüştürdüklerini kaydederek, "Her yıl olduğu gibi bu yılda ilçemizde bisiklet tutkunlarını ağırladık. Oldukça keyifli parkur oldu. Türkiye'nin dört bir yanından bisiklet sporcularını ilçemizde ağırladık. Hem doğamızı koruyarak tanıtmaya çalıştık hem de sporcuları doğa tutkunlarını güzel bir şekilde ilçemizde ağırladık. Hedefimiz Ekoturizm ve doğa sporlarında Aladağ'ımızı en zirvede yer almasını sağlamak" dedi.