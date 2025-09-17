Haberler

Adana'da 3. Kamu Spor Oyunları Tanıtım Toplantısı Düzenlendi

Adana'da 3. Kamu Spor Oyunları Tanıtım Toplantısı Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, 'Gelin sporda buluşalım' sloganıyla düzenlenen 3. Kamu Spor Oyunları'nın 29 Eylül-28 Kasım tarihleri arasında 81 ilde gerçekleştirileceğini açıkladı. Başvuruların e-Devlet üzerinden alınacağı etkinlikte basketbol, masa tenisi, voleybol ve ayak tenisi branşları yer alacak.

Adana'da 3. Kamu Spor Oyunları'nın tanıtım toplantısı düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, müdürlüğün konferans salonundaki toplantıda, "Gelin sporda buluşalım" sloganıyla organize edilen etkinliğin, 29 Eylül-28 Kasım'da 81 ilde gerçekleştirileceğini söyledi.

Oyunlarda, basketbol, masa tenisi, voleybol ve ayak tenisi branşlarının yer alacağını belirten Loğoğlu, başvuruların e-Devlet Kapısı'ndaki Spor Bilgi Sistemi'nden 26 Eylül'e kadar yapılabileceğini bildirdi.

Loğoğlu, 3. Kamu Spor Oyunları'nın dostluk ve kardeşlik duygularını geliştirmesini dilediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa - Spor
Lewis Hamilton'dan Gazze'ye destek

Aldığı kararla Müslüman ülkeleri utandırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızılcık Şerbeti'nde olay yaratan yasak aşk sahnesi sonrası senaryo değişti

Olay yaratan yasak aşk sahnesi sonrası Kızılcık Şerbeti'nde flaş karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.