Adana'da 3. Kamu Spor Oyunları Tanıtım Toplantısı Düzenlendi
Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, 'Gelin sporda buluşalım' sloganıyla düzenlenen 3. Kamu Spor Oyunları'nın 29 Eylül-28 Kasım tarihleri arasında 81 ilde gerçekleştirileceğini açıkladı. Başvuruların e-Devlet üzerinden alınacağı etkinlikte basketbol, masa tenisi, voleybol ve ayak tenisi branşları yer alacak.
Adana'da 3. Kamu Spor Oyunları'nın tanıtım toplantısı düzenlendi.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, müdürlüğün konferans salonundaki toplantıda, "Gelin sporda buluşalım" sloganıyla organize edilen etkinliğin, 29 Eylül-28 Kasım'da 81 ilde gerçekleştirileceğini söyledi.
Oyunlarda, basketbol, masa tenisi, voleybol ve ayak tenisi branşlarının yer alacağını belirten Loğoğlu, başvuruların e-Devlet Kapısı'ndaki Spor Bilgi Sistemi'nden 26 Eylül'e kadar yapılabileceğini bildirdi.
Loğoğlu, 3. Kamu Spor Oyunları'nın dostluk ve kardeşlik duygularını geliştirmesini dilediğini sözlerine ekledi.
Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa - Spor