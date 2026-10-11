Haberler

Adana'da 10. Uluslararası Lezzet Festivali kapsamındaki koşuya 420 kişi katıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

10. Uluslararası Adana Lezzet Festivali kapsamındaki 3. Lezzet Festivali Koşusu, Büyük Saat Kulesi önünde başladı. Farklı yaş gruplarından 420 kişinin katıldığı 10 kilometrelik yarış, Merkez Park'ta sona erdi; dereceye girenlere para ödülü verildi.

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde düzenlenen 10. Uluslararası Adana Lezzet Festivali kapsamında "3. Lezzet Festivali Koşusu" organize edildi.

Kentte bu yıl "Acısıyla Tatlısıyla 10. Yıl, On'ca Lezzet" temasıyla düzenlenen festivalin koşu yarışı, tarihi Büyük Saat Kulesi'nin önünde başladı. Yarışa, farklı yaş gruplarından 420 kişi katıldı.

Katılımcıların 10 kilometrelik parkurda mücadele ettiği organizasyon, Merkez Park'ta son buldu.

Yarış sonunda erkeklerde Muhammed Furkan Şanlı, Ümran Bulut ve Osman Yakut, kadınlarda ise Demet Mutlu, Rojda Goran ve Zeynep Ertaş ilk 3 sırada yer aldı.

Dereceye giren katılımcılara para ödülü verildi.

Kaynak: AA
16 aylık takip, 120 adrese şafak baskını! 'Yıkamacılar' çetesi çökertildi: Elebaşı dahil 73 tutuklama

Vatandaşa kan kusturan çete çökertildi! Adreslerden cephanelik çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mourinho yine yaptı yapacağını! Maç sonunda basın toplantısına çıkmadı

Mourinho yine yaptı yapacağını! Ortalığı birbirine katan hareket
Cemil Tugay, AK Parti'ye geçişinin perde arkasını ilk kez anlattı! Dikkat çeken Erdoğan detayı

Cemil Tugay, AK Parti'ye geçişinin perde arkasını ilk kez anlattı
Aldatılan kocadan ters köşe! Karısına hayatının şokunu yaşattı

Aldatılan kocadan akılalmaz plan! Karısına hayatının şokunu yaşattı
Patenli çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada! Kamyonete tutunup ilerlediler

Tehlikeli yolculuk kamerada! Üstelik ikisi de çocuk
Engelli bireylerin ailelerine müjde! Ankara'nın ilk Nefes Merkezi açıldı

Bakan Göktaş müjdeyi verdi! 81 ilde yaygınlaştırılacak
Meteoroloji ve AKOM uyardı! Sağanak geliyor, sıcaklıklar 10 dereceden fazla düşecek

Sağanak geliyor, sıcaklıklar 10 dereceden fazla düşecek
Trump destekçileriyle dalga geçti: En aptalca şeyleri bile söylesem alkışlıyorsunuz

Kendisini alkışlayanlarla kafa buldu! Verdikleri tepki akıllara zarar