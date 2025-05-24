Adana AOSB Geleneksel Futbol Turnuvası'nda Dayanışma ve Centilmenlik Öne Çıktı

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen geleneksel futbol turnuvası, yalnızca sportif rekabeti değil, aynı zamanda sosyal dayanışma ve takım ruhunu da sahaya taşıyor. 2. Tur karşılaşmalarıyla heyecanın tırmandığı turnuva, dostluk ve centilmenlik dolu anlara sahne oldu.

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi, yalnızca üretim gücüyle değil, sosyal yaşamı destekleyen projeleriyle de örnek gösterilen bir organize sanayi bölgesi olmaya devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen futbol turnuvası, firmalar arası iletişimi güçlendirirken, çalışanlar arasında aidiyet duygusunu artırıyor.

Güçlü sanayi yapısını sosyal özellikleriyle adeta taçlandıran AOSB'nin geleneksel futbol turnuvasının yarı finalinde yine sorumluluk ve dayanışma kültürü öne çıktı.

A ve B sahalarında gerçekleşen maçlarda firmalar, yüksek mücadele gücüyle sahaya çıkarken, skorlar kadar paylaşılan saygı ve dayanışma da alkışlandı.

A Sahası'nda Beta Enerji ve Omnia Nişasta vfarklı galibiyetlerle dikkat çekerken, B Sahası'nda Pidok Plastik en farklı galibiyetin sahibi oldu.

AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, çeyrek finale yükselen takımları tebrik ederek, "Sanayideki başarımızı, sosyal hayata kattığımız değerle daha da anlamlı hale getiriyoruz. Turnuvamız, rekabetin centilmenlikle buluştuğu, kurumlarımız arasında bağ kuran çok kıymetli bir platform. Tüm firmalarımıza katılımları ve sahadaki örnek duruşları için teşekkür ediyoruz" dedi. - ADANA