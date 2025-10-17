Haberler

Adalaspor'dan Jandarma Ekiplerine Teşekkür Ziyareti

Adalaspor'dan Jandarma Ekiplerine Teşekkür Ziyareti
Manisa Salihli'deki Adalaspor kulübü, futbol ve voleybol takımları ile jandarma ekiplerine pasta ikramında bulunarak teşekkür etti. Ziyaret, jandarma personeliyle keyifli anların yaşandığı bir etkinlik oldu.

Manisa'nın Salihli ilçesinin önde gelen spor kulüplerinden Adalaspor'un futbol ve voleybol takımları, hem mahallenin hem de karşılaşmaların güvenliğini sağlayan jandarma ekiplerine teşekkür etmek amacıyla pasta ikramında bulundu.

Manisa'nın Salihli ilçesinin önde gelen spor kulüplerinden Adalaspor'un futbol ve voleybol takımları, Adala Karakol Komutanlığı'na anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Adalaspor Futbol ve Voleybol Akademisi sporcuları, halkın huzur ve güvenliği için görev yapan Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Adala Karakol Komutanlığı personelini ziyaret ederek desteklerini iletti.

Kulüp Başkanı Suat Pekçolak ile antrenör Murat Bağ'ın da yer aldığı ziyarette, sporcular jandarma personeliyle birlikte pasta keserek keyifli anlar yaşadı.

Başkan Pekçolak, kendilerini misafir eden jandarma personeline teşekkür ederek, "Bizlere kapılarını açan Adala Karakol Komutanlığı'na misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyor, görevlerinde başarılar diliyoruz." dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
