Acun Ilıcalı'yı bekleyen büyük tehlike! Küme düşebilirler

İngiltere Championhip'in 45. haftasında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, evinde Derby County ile karşılaştı. Mücadele Derby County'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Derby County'ye galibiyeti getiren golü dakika 84'te Nathaniel Phillips kaydetti.

KÜME DÜŞME POTASINA GİRDİ

Bu sonucun ardından Hull City, 48 puanda kalarak küme düşme potasına girdi. Derby County ise hayati bir 3 puan alarak 49 puana yükseldi. İngiltere Championship'in son haftasında Hull City, Portsmouth deplasmanına gidecek. Derby County, Stoke City'yi ağırlayacak. Hull City, galibiyet alamaması durumunda diğer sonuçlara bakmaksızın küme düşecek.

PLAY-OFF POTASINI KAÇIRMIŞTI

Acun Ilıcalı Hull City, geçtiğimiz sezonu 70 puanla yedinci sırada bitirmiş ve play-off potasını kıl payı kaçırmıştı.