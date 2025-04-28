Dünyanın gözü bu gerginlikte! Türkiye 6 uçak dolusu silah gönderdi iddiası

Dünyanın gözü bu gerginlikte! Türkiye 6 uçak dolusu silah gönderdi
Heyelan faciasının yaşandığı akaryakıt istasyonunun müdürü gözaltına alındı

Baba ve 2 kızının hayatını kaybettiği faciayla ilgili yeni gelişme
ABD: 800'ü aşkın hedef vuruldu, yüzlerce Husi savaşçı öldürüldü

Ülkeyi yerle bir ettiler! ABD ordusunun açıkladığı bilanço korkunç
Simav gece uyumadı! Tam 65 deprem meydana geldi

Resmen deprem fırtınası! 7 saatte tam 65 sarsıntı

Acun Ilıcalı'yı bekleyen büyük tehlike! Küme düşebilirler

Acun Ilıcalı'yı bekleyen büyük tehlike! Küme düşebilirler
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, İngiltere Championhip'in 45. haftasında kendi sahasında ağırladığı Derby County'ye 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte Hull City, ligin son maçına küme düşme hattında girdi. Ilıcalı'nın takımı ligin son maçında galip gelemezse küme düşecek.

İngiltere Championhip'in 45. haftasında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, evinde Derby County ile karşılaştı. Mücadele Derby County'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Derby County'ye galibiyeti getiren golü dakika 84'te Nathaniel Phillips kaydetti.

KÜME DÜŞME POTASINA GİRDİ

Bu sonucun ardından Hull City, 48 puanda kalarak küme düşme potasına girdi. Derby County ise hayati bir 3 puan alarak 49 puana yükseldi. İngiltere Championship'in son haftasında Hull City, Portsmouth deplasmanına gidecek. Derby County, Stoke City'yi ağırlayacak. Hull City, galibiyet alamaması durumunda diğer sonuçlara bakmaksızın küme düşecek.

PLAY-OFF POTASINI KAÇIRMIŞTI

Acun Ilıcalı Hull City, geçtiğimiz sezonu 70 puanla yedinci sırada bitirmiş ve play-off potasını kıl payı kaçırmıştı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAbdullah Nesri:

Ehhh lahmacun, etme bulma dünyası.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.