Acun Ilıcalı teknik direktörün görevine son verdi
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, teknik direktör Ruben Selles ile yollarını ayırdığını duyurdu. Aralık 2024'ten beri takımı çalıştıran İspanyol teknik direktörün görevine son verildi. Bu sezon Hull City'i averajla ligde tutmayı başaran 41 yaşındaki teknik adamın yerine kimin geleceği merak konusu.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de teknik direktör Ruben Selles ile yollar ayrıldı. İngiltere Championship ekibi Hull City'de beklenen ayrılık gerçekleşti.
YOLLAR AYRILDI
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol operasyonlarında yaptığımız kapsamlı incelemenin ardından kulübümüzün hedefleri doğrultusunda takımı ileriye taşımak için liderlikte bir değişikliğe ihtiyaç duyduğunu düşünüyoruz. Yardımcı antrenör James Oliver-Pearce ve takım antrenörü Tobias Loveland da takımdan ayrıldı. Ruben, James ve Tobias'a görev süreleri boyunca gösterdikleri özverili çalışma ve gayretlerinden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz.
TAKIM AVERAJLA LİGDE KALDI
41 yaşındaki teknik adam, bu sezon Hull City'i averajla ligde tutmayı başarmıştı. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, son haftada Portsmouth deplasmanında aldığı beraberlikle sezonu averajla 21. sırada tamamlayarak Championship'te kalmıştı.