Acun Ilıcalı Süper Lig'den bir yıldız daha aldı

Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden Süper Lig devi Beşiktaş'ta Amir Hadziahmetovic ile beklenen ayrılık gerçekleşti.

ACUN ILICALI'NIN TAKIMINA GİTTİ

Bosnalı orta saha oyuncusu, İngiltere'den Hull City'ye transfer oldu. Beşiktaş, Amir'in transferini TFF'ye bildirdi. Amir Hadziahmetovic, geçen sezonun ilk yarısını da Çaykur Rizespor'da kiralık olarak geçirmiş ve devre arasında Beşiktaş'a geri dönmüştü.

PERFORMANSI

2022-2023 sezonunun devre arasında Konyaspor'dan 3 milyon 200 bin Euro karşılığında transfer edilen Hadziahmetovic, siyah-beyazlı formayla bugüne dek 57 maça çıkarken 1 gol atıp 8 de asist üretti. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezonun ilk yarısında kiralık olarak Rizespor forması terletmişti.