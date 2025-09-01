Acun Ilıcalı Süper Lig'den bir yıldız daha aldı

Acun Ilıcalı Süper Lig'den bir yıldız daha aldı
Güncelleme:
Sergen Yalçın'ın gelişiyle yeniden yapılanma dönemine giren Süper Lig devi Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic'in Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'ye transferini TFF'ye bildirdi.

Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden Süper Lig devi Beşiktaş'ta Amir Hadziahmetovic ile beklenen ayrılık gerçekleşti.

ACUN ILICALI'NIN TAKIMINA GİTTİ

Bosnalı orta saha oyuncusu, İngiltere'den Hull City'ye transfer oldu. Beşiktaş, Amir'in transferini TFF'ye bildirdi. Amir Hadziahmetovic, geçen sezonun ilk yarısını da Çaykur Rizespor'da kiralık olarak geçirmiş ve devre arasında Beşiktaş'a geri dönmüştü.

PERFORMANSI

2022-2023 sezonunun devre arasında Konyaspor'dan 3 milyon 200 bin Euro karşılığında transfer edilen Hadziahmetovic, siyah-beyazlı formayla bugüne dek 57 maça çıkarken 1 gol atıp 8 de asist üretti. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezonun ilk yarısında kiralık olarak Rizespor forması terletmişti.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
