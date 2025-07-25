Acun Ilıcalı, Süper Lig'den 2 ismi transfer ediyor

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, Süper Lig'den 2 ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

ENİS VE LUNDSTRAM HULL CITY'DE

Trabzonspor'da gelecek sezonda kadroda düşünülmeyen Enis Destan, Championship ekibi Hull City'e kiralık olarak transfer olmaya hazırlanıyor. İki taraf transferde anlaşırken, kulüpler arasında son görüşmelerin yapıldığı öğrenildi. Öte yandan İngiliz ekibi, Trabzonspor'dan John Lundstram'ı da bedelsiz olarak renklerine bağlayacak. Hull City, tecrübeli orta saha ile de son görüşmeleri gerçekleştiriyor. Hull City'nin transferleri kısa süre içerisinde açıklayacağı belirtiliyor

TRANSFERLER DEVAM EDECEK

Öte yandan Acun Ilıcalı'nın Süper Lig'den transfer yapmaya devam edeceği, bu transferlerin Enis Destan ve John Lundstram ile sınırlı kalmayacağı iddia ediliyor.