Acun Ilıcalı, Süper Lig'den 2 ismi transfer ediyor
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin Trabzonspor'dan Enis Destan ve John Lundstram'ı transfer etmeye hazırlandığı belirtildi. İki isim için de anlaşmalar tamamlanırken, son görüşmelerin ardından resmi açıklama bekleniyor.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, Süper Lig'den 2 ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
ENİS VE LUNDSTRAM HULL CITY'DE
Trabzonspor'da gelecek sezonda kadroda düşünülmeyen Enis Destan, Championship ekibi Hull City'e kiralık olarak transfer olmaya hazırlanıyor. İki taraf transferde anlaşırken, kulüpler arasında son görüşmelerin yapıldığı öğrenildi. Öte yandan İngiliz ekibi, Trabzonspor'dan John Lundstram'ı da bedelsiz olarak renklerine bağlayacak. Hull City, tecrübeli orta saha ile de son görüşmeleri gerçekleştiriyor. Hull City'nin transferleri kısa süre içerisinde açıklayacağı belirtiliyor
TRANSFERLER DEVAM EDECEK
Öte yandan Acun Ilıcalı'nın Süper Lig'den transfer yapmaya devam edeceği, bu transferlerin Enis Destan ve John Lundstram ile sınırlı kalmayacağı iddia ediliyor.