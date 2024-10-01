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Acun Ilıcalı, Okan Buruk'u topa tuttu

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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Okan Buruk'un 3-3 biten Galatasaray - Kasımpaşa maçından sonraki sözlerini eleştirdi. Ilıcalı, Buruk'un hakem için kullandığı "Bu penaltıyı verirsen, burada maç yönetemezsin" ifadesine tepki göstererek "Aslında Okan Buruk doğru söylüyor. Hakem tehditten sonra uzatma 6 dakikaya düşüyor. Hakem kariyerine devam etmek istiyor. Zaten başına iş gelen hakemleri biliyor. Düdüğü çalıp 86'da maçı bitirmediğine dua edelim" dedi.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, basın toplantısında Okan Buruk'un 3-3 biten Galatasaray - Kasımpaşa maçındaki sözleri nedeniyle sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'u hedef aldı.

"KONU FENERBAHÇE OLDUĞUNDA KİMSEYİ TANIMAM"

Acun Ilıcalı, "Babam Beşiktaş taraftarıydı. Galatasaraylı dostlarım var. Hepimizin çevresi böyledir. Aynı vatanın evlatlarıyız. Özel hayat başka ama konu Fenerbahçe olduğunda kimseyi tanımam!" diyerek sözlerine başladı.

"PENALTIYI VERİRSEN YÖNETEMEZSİN DİYOR"

"Okan Buruk 88. dakikada hakeme 'Bu penaltıyı verirsen, burada maç yönetemezsin' diyor" ifadeleriyle konuşmasını sürdüren Acun Ilıcalı, "Türkiye'de geldiği nokta! Aslında Okan Buruk doğru söylüyor. Çünkü 8 hakem penaltı diyor, Okan Buruk ise 'Sen penaltı verirsen, burada maç yönetemezsin' diyor. Hakem tehditten sonra uzatma 6 dakikaya düşüyor. Hakem kariyerine devam etmek istiyor. Zaten başına iş gelen hakemleri biliyor. Galatasaray aleyhine yaparsan, maç verilmeyeceğini biliyor. Düdüğü çalıp 86'da maçı bitirmediğine dua edelim" dedi.

"O RUH HALİ, İŞTE BU RUH HALİ"

Acun Ilıcalı, "Geçen sene Galatasaray maçının hakemi 'Hangi ruh halinde penaltıyı verdiğimi bilmiyorum' diyor. O ruh hali, işte bu ruh hali! Operasyon bittikten sonra 'Bu hakemlere yüklenmeyin, bu hakemler evlatlarımız' Futbolu germeyin diyecekler!" sözleriyle konuşmasındaki bu bölümü noktaladı.

Acun Ilıcalı, Okan Buruk'u topa tuttu
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

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Yorumlar (7)

Murat Ülger:

Ali koçun yalakası onun izinden gidiyor. Daha ligin başında herkese salça olmaya başladılar.

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Rumuz:

Acun sana bakınca selahattin baki yi görüyorum

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Beytullah ÇELEBİ:

Polemiklerden içine seni mi attılar.Vah garibim

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A. Erol:

muhabir

7
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Ay kural:

Morinho'nun kameranın önüne laptopu koyarak pozisyonları izletmesine ne diyeceksin acun....

4
1
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Mustfa Kale:

Once adamlari kendi sahanizda hir yenecektiniz sonra bu adamlara konusacaksiniz kendi sahamizda adamlar 3 atti ve birtane golude penaltidan atabildik sen kalkmis adamlara laf ediyorsun...

4
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celal ödemiş:

Serhat Akın olayını unutturacak algı yönlendirmesi gündem Serhat akın olayından başka yere cekmek

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