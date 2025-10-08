Acun Ilıcalı: NK Maribor ile Şampiyonluk Hedefliyoruz

İş insanı ve NK Maribor Kulübü'nün sahibi Acun Ilıcalı, ligde şampiyonluk hedeflediğini söyledi.

Kulübün internet sitesine verdiği röportajda Acun Ilıcalı, Ljudski Vrt'teki mevcut durum ve geçmiş olaylar hakkında konuştu.

Slovenya liginde Maribor'un, Domzale'yi 3-0'lık mağlup etmesinin ardından Ilıcalı, özellikle takımın yeniden teknik direktör değişikliğinden sonra takım ruhu sergilemesinden memnun kaldı. Son maçlardaki sarsıntılardan sonra Ilıcalı, takımın yeni teknik direktörü Fedo Dudic ile istikrar ve ilişkilerin güçlendirilmesi yolunda ilerlediğini ve bunun daha iyi performanslar için çok önemli olduğunu düşünüyor.

Ilıcalı, NK Maribor'un sahibi olmaktan gurur duyduğunu, kulüp ile hem kısa vadeli hem de uzun vadeli hedefleri gerçekleştirmek istediğini bir kez daha vurguladı ve bu konuda tüm paydaşlar arasında daha fazla birlik ve beraberlik olmasını umduğunu belirtti. Ayrıca, önlerinde hala çok sayıda maç olduğunu ve Maribor'un bu sezon da şampiyonluk yarışında yer alabileceğine inandığını söyledi.

Aynı zamanda Hull City'nin de sahibi olan Ilıcalı, geçen sezon tüm işlerini bir arada yürütmekte zorlandığını ve yeterince vakit ayıramadığını belirtti. Ancak bundan sonra kulübün işleyişine daha fazla dahil olacağına ve Maribor'a daha çok zaman ayıracağına dair söz verdi.

Röportajın sonunda Ilıcalı, eski teknik direktör Dalovic hakkında da konuştu ve onun Maribor'a kendisinden beklediği kadar başarı arzusu ile gelmediğini söyledi. Bu deneyimden ders çıkardığını belirten Ilıcalı, gelecekte teknik direktör seçimlerinde daha dikkatli olacağını söyledi. - İSTANBUL