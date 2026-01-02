Haberler

Acun Ilıcalı'nın takımı 5 maç sonra sahasında yenildi
Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, Stoke City karşısında aldığı 1-0'lık mağlubiyetle 5 maç aradan sonra ilk kez sahadan puansız ayrıldı. İngiltere Championship'in 25. haftasında oynanan mücadelede galibiyeti getiren gol, 39. dakikada Robert Bozenik'ten geldi. Hull City'de milli futbolcu Enis Destan 72 dakika sahada kaldı. Bu sonuçla Hull City, 41 puanda kalırken, Stoke City puanını 37'ye yükseltti.

Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, Stoke City karşısında aldığı mağlubiyetle 5 maç aradan sonra ilk kez sahadan puansız ayrıldı. MKM Stadium'daki mücadeleyi Stoke City 1-0 kazanırken, milli futbolcu Enis Destan karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

HULL CITY 5 MAÇ SONRA KAYBETTİ

İngiltere Championship'in 25. haftasında Hull City, sahasında Stoke City'i konuk etti. MKM Stadium'da oynanan mücadeleyi konuk ekip 1-0 kazandı. Bu sonuçla Hull City, ligde 5 maç sonra ilk kez yenilgi yaşadı.

TEK GOL BOZENIK'TEN

Stoke City'e galibiyeti getiren gol, 39. dakikada Robert Bozenik'ten geldi. Maçın kalan bölümünde iki takımın da çabası skoru değiştirmeye yetmedi.

ENİS DESTAN 72 DAKİKA SAHADA KALDI

Hull City'de milli futbolcu Enis Destan mücadeleye ilk 11'de başladı. Genç futbolcu 72 dakika sahada kaldıktan sonra oyundan alındı.

PUAN DURUMU VE SIRADAKİ MAÇLAR

Bu sonucun ardından Hull City 41 puanda kalırken, Stoke City puanını 37'ye yükseltti. Hull City gelecek hafta Watford'u ağırlayacak. Stoke City ise Norwich City deplasmanına gidecek.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
