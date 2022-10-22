Acun Ilıcalı'nın takımı küllerinden doğdu! Hull City seriye bağladı

İngiltere Championship'in 17. haftasında Hull City, deplasmanda Rotherham United'ı 4-2 mağlup etti. Bu sonuçla Acun Ilıcalı'nın takımı üst üste 2 galibiyet alarak küme düşme potasından uzaklaştı.

Rotherham United ile Hull City, İngiltere Championship'in 17. haftasında AESSEAL New York Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, 4-2 kazandı.

OZAN TUFAN BOŞ GEÇMEDİ

Karşılaşmada Hull City'e galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Greaves, 52. dakikada Christie, 59. dakikada Longman ve 85. dakikada Ozan Tufan kaydetti. Rotherham'ın golleri ise Barlaser ve Kelly attı. Mücadeleyi 4-2 kazanan Hull City üst üste 2. galibiyetini aldı.

KÜME DÜŞME HATTINDAN UZAKLAŞTILAR

Hull City bu galibiyetle birlikte üst üste ikinci kez kazanarak 20 puana yükseldi ve küme düşme hattından uzaklaştı.