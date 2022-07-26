Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, milli futbolcu Halil Dervişoğlu'nu renklerine bağlıyor

Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Hull City, tanıdık isimleri kadrosuna katmaya devam ediyor. Fenerbahçe'den Ozan Tufan ve Allahyar, Antalyaspor'dan Doğukan Sinik'i kadrosuna katan Acun Ilıcalı'nın takımı, Halil Dervişoğlu için harekete geçti.

PİYASA DEĞERİ 3 MİLYON EURO

Vole'den Onur Tuğrul'un haberine göre, Hull City gündemine aldığı Halil Dervişoğlu için ilk teması kurdu. Geçen sezonu Galatasaray'da geçiren milli futbolcunun bonservisi Brentford'da bulunuyor. Güncel piyasa değeri 3 milyon euro olan Halil Dervişoğlu geçen sezon Galatasaray formasıyla 33 maça çıkarken 5 gol-1 asiste imza attı.