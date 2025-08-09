Acun Ilıcalı'nın sahibi Hull City, ilk maçında istediğini alamadı

Güncelleme:
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, ligin ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı Coventry ile 0-0 berabere kaldı.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, İngiltere Championship'in ilk hafta maçında deplasmanda Coventry ile karşılaştı. The Coventry Building Society Arena'da oynanan mücadele, 0-0 berabere bitti.

JAKIROVIC İLK RESMİ MAÇINA ÇIKTI

Geride kalan sezonda Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'u çalıştıran Sergej Jakirovic, yeni takımı Hull City ile ilk resmi maçına çıktı.

LUNDSTRAM 90 DAKİKA OYNADI

Öte yandan Hull City'nin Trabzonspor'dan transfer ettiği John Lundstram, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı. Trabzonspor'dan bir diğer transfer Enis Destan ise maç kadrosunda yer almadı.

1'ER PUANLA BAŞLADILAR

Bu sonucun ardından her iki takımda lige birer puanla başladı. Ligin ikinci haftasında Hull City, Oxford United'ı konuk edecek. Coventry ise Derby County deplasmanında 3 puan arayacak.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Acun'un Hull City'si yeni sezona başladı! İşte ilk sonuç
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAbdullah Nesri:

Haha kerata Macun

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArif İnanç:

Ya bakıyorum da. Hangi ligdwsşn. İlla Türkiye çakılmış kişileri alıyorsunuz ekibe. Takip edilen kaç kişi ve kişiler vardır oralarda. Alıp takımı emanet etsenize. Biz de futbol bu yüzden gelişmiyor. Süperligde olan teknik adam aaa bşr bakmışsınız bir sezon için de 3 takım değişmiş. Olmamış yurt dışan çıkmış! Yani kısaca başarırsın adledilip ki aldığı sonuçta bağlantılı olarak; gönderilen tekniknadamı hop diye bir başka kulüp kapıyor. Komik mi sizce de!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
