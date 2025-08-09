Acun Ilıcalı'nın sahibi Hull City, ilk maçında istediğini alamadı

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, İngiltere Championship'in ilk hafta maçında deplasmanda Coventry ile karşılaştı. The Coventry Building Society Arena'da oynanan mücadele, 0-0 berabere bitti.

JAKIROVIC İLK RESMİ MAÇINA ÇIKTI

Geride kalan sezonda Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'u çalıştıran Sergej Jakirovic, yeni takımı Hull City ile ilk resmi maçına çıktı.

LUNDSTRAM 90 DAKİKA OYNADI

Öte yandan Hull City'nin Trabzonspor'dan transfer ettiği John Lundstram, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı. Trabzonspor'dan bir diğer transfer Enis Destan ise maç kadrosunda yer almadı.

1'ER PUANLA BAŞLADILAR

Bu sonucun ardından her iki takımda lige birer puanla başladı. Ligin ikinci haftasında Hull City, Oxford United'ı konuk edecek. Coventry ise Derby County deplasmanında 3 puan arayacak.