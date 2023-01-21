Acun Ilıcalı'nın rüyası sona erdi! Hull City bu kez sert kayaya tosladı

İngiltere Championship'te Hull City, deplasmanda Premier Lig'e yükselme mücadelesi veren Sheffield United'a 1-0 mağlup oldu. Acun Ilıcalı'nın takımının böylece ligdeki 6 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Hull City ile Sheffield United, İngiltere Championship'in 28. haftasında Bramall Lane'de karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip tek golle kazandı.

JEBBISON GALİBİYETİ GETİRDİ

Karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 4. dakikada Daniel Jebbison kaydetti. Hull City'de ise Benjamin Tetteh, 84. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

SERİ BOZULDU

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Ozan Tufan, 63'te oyuna dahil oldu. Bu sonucun ardından Hull City, ligde 6 maç aradan sonra kaybetti ve 34 puanda kaldı. Sheffield United 57 puana yükseldi.