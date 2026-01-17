Haberler

Acun Ilıcalı'nın öve öve bitiremediği isim Süper Lig devine imzayı atacak

Acun Ilıcalı'nın öve öve bitiremediği isim Süper Lig devine imzayı atacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş'ın sol kanat arayışında sürpriz bir isim, Ipswich Town forması giyen Jaden Philogene oldu. İddialara göre Philogene, siyah-beyazlılara önerildi ve transferde teknik direktör Sergen Yalçın'ın vereceği karar bekleniyor. Philogene, bir dönem Hull City'ye transferiyle büyük ses getirmişti.

  • Jaden Philogene, Ipswich Town forması giyen 23 yaşındaki bir futbolcudur.
  • Philogene, 2025 yılında 23,7 milyon euro bonservis bedeliyle Ipswich Town'a transfer olmuştur.
  • Jaden Philogene'nin kulübü Ipswich Town ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunmaktadır.

Beşiktaş'ın sol kanat arayışında sürpriz bir isim gündeme geldi. İddiaya göre Ipswich Town forması giyen Jaden Philogene, siyah-beyazlılara önerildi ve transferde teknik direktör Sergen Yalçın'ın vereceği karar bekleniyor.

BEŞİKTAŞ'TAN PHILOGENE HAMLESİ İDDİASI

Sol kanada takviye planlayan Beşiktaş'ın, bir dönem Hull City'ye transferiyle büyük ses getiren Jaden Philogene için devreye girdiği öne sürüldü. Philogene, Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'nın "Bir oyuncu aldım, aklın hayalin durur" sözleriyle duyurduğu isim olarak yeniden gündem oldu.

Acun Ilıcalı'nın öve öve bitiremediği isim Süper Lig devine imzayı atacak

"ÖNERİLDİ, SERGEN YALÇIN'IN KARARI BEKLENİYOR"

Haberde, 23 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'a önerildiği ve transfer sürecinde teknik direktör Sergen Yalçın'ın görüşünün belirleyici olacağı ifade edildi. Siyah-beyazlıların, Yalçın'dan gelecek rapora göre resmi adım atabileceği belirtildi.

KARİYER YOLCULUĞU: HULL, VILLA, IPSWICH

Aston Villa altyapısından yetişen Jaden Philogene, Stoke City ve Cardiff City'de kiralık oynadıktan sonra 2023'te 5,8 milyon euro bonservisle Hull City'ye transfer oldu. Bir yıl sonra 16 milyon euroya Aston Villa'ya geri dönen Philogene, Ocak 2025'te ise 23,7 milyon euro bedelle Ipswich Town'a transfer oldu.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

İngiliz futbolcu bu sezon 25 maçta 10 gol atıp 2 asist yaptı. Philogene'in kulübüyle 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Vatandaşı isyan ettiren fahiş zamlar için bakanlık harekete geçti

Vatandaşı isyan ettiren fahiş zamlar için bakanlık harekete geçti
Atlas'ı öldürdükleri yetmedi ailesine de musallat oldular! Anneye korkunç tehdit

Atlas'ı öldürdükleri yetmedi ailesine de musallat oldular
Bebek Otel skandalı büyüyor: Depodan çıkan kayıtlar, ünlü isimlerin uykularını kaçıracak

Depodan çıkan kayıtlar, ünlü isimlerin uykularını kaçıracak
Seçimlerden sonra muhalefet lideri helikopterle kaçırıldı! Nerede olduğu bilinmiyor

Ülke şokta! Muhalefet lideri helikopterle kaçırıldı
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıÜtopik Yorumcu:

iyi topçu alinir

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBio bio:

sıra bunda bununda alacaklar içeri onca para nerden geliyormuş bi anlatsın

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mauro Icardi, bu akşam Galatasaray tarihine geçebilir

Bu akşam Galatasaray tarihine geçebilir
Tan Sağtürk'e yeni görev

Tan Sağtürk'e yeni görev
Acun Ilıcalı, Survivor'da öyle bir ceza açıkladı ki... RTÜK yüzünden yayınlanamıyor

Acun Ilıcalı öyle bir ceza açıkladı ki... RTÜK yüzünden yayınlanamıyor
Araplar yaptılar yapacaklarını! N'Golo Kante transferinde ortalık karıştı

Araplar yaptılar yapacaklarını! Kante transferinde ortalık karıştı
Mutlu son! Manchester City, Marc Guehi transferini de bitirdi

Bu kulübe kimse "Hayır" diyemiyor! Rakip takımın kaptanını aldılar
Mauro Icardi, bu akşam Galatasaray tarihine geçebilir

Bu akşam Galatasaray tarihine geçebilir
Tan Sağtürk'e yeni görev

Tan Sağtürk'e yeni görev
Futbol dünyası Dembele'nin aşırtma golünü konuşuyor

Futbol dünyasının konuştuğu gol