Acun Ilıcalı'nın Hull City'si tek attı, 3 aldı

İngiltere Championship'in 35. hafta maçında Portsmouth ile Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City karşı karşıya geldi. Fratton Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Hull City, 1-0'lık skorla kazanmayı başardı.

HULL CITY TEK ATTI, 3 ALDI

Maçın başından sonuna kadar etkili bir performans gösteren Hull City'ye galibiyeti getiren golü 73. dakikada Matty Crooks kaydetti.

PREMIER LİG İDDİASI DEVAM ETTİ

Bu sonuçla birlikte Hull City, lider Coventry ile puan farkını 3'e indirerek puanını 60'a yükseltip Premier Lig iddiasını sürdürdü. Ev sahibi ekibi Portsmouth ise 39 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Hull City, Ipswich Town deplasmanına gidecek. Portsmouth, Blackburn Rovers'a konuk olacak.