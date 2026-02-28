Haberler

Acun Ilıcalı'nın Hull City'si tek attı, 3 aldı

Acun Ilıcalı'nın Hull City'si tek attı, 3 aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere Championship'in 35. hafta maçında Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, deplasmanda Portsmouth'u 1-0 mağlup etti ve Premier Lig iddiasını sürdürdü.

  • Hull City, Portsmouth'u deplasmanda 1-0 yendi.
  • Hull City'nin golünü Matty Crooks attı.
  • Hull City, bu galibiyetle puanını 60'a çıkararak lider Coventry ile puan farkını 3'e indirdi.

İngiltere Championship'in 35. hafta maçında Portsmouth ile Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City karşı karşıya geldi. Fratton Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Hull City, 1-0'lık skorla kazanmayı başardı.

HULL CITY TEK ATTI, 3 ALDI

Maçın başından sonuna kadar etkili bir performans gösteren Hull City'ye galibiyeti getiren golü 73. dakikada Matty Crooks kaydetti.

PREMIER LİG İDDİASI DEVAM ETTİ

Bu sonuçla birlikte Hull City, lider Coventry ile puan farkını 3'e indirerek puanını 60'a yükseltip Premier Lig iddiasını sürdürdü. Ev sahibi ekibi Portsmouth ise 39 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Hull City, Ipswich Town deplasmanına gidecek. Portsmouth, Blackburn Rovers'a konuk olacak.

Cemre Yıldız
Haberler.com
İran'daki kız ilkokuluna saldırıda can kaybı 85'e yükseldi

İsrail'in vurduğu kız ilkokulunda acı bilanço! Can kaybı yine arttı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mahmud Ahmedinejad'ın evi vuruldu

Saldırıdan o da nasibini aldı
'İran Savunma Bakanı ve Devrim Muhafızları Komutanı öldürüldü' iddiası

"Ordunun başındaki iki isim de öldürüldü"
Trump: Tek istediğim İran halkı için özgürlük

Saldırılara kılıf buldu! İran'ı bu yüzden vuruyormuş
Nükleer mesajı mı? İran'dan gelen son açıklama şoke etti

Nükleer mesajı mı? İran'dan gelen son açıklama şoke etti
Mahmud Ahmedinejad'ın evi vuruldu

Saldırıdan o da nasibini aldı
Kadıköy Boğası'nın 'Nişanlım' dediği Rabia olayının aslı astarı ortaya çıktı

Mustafa'nın "Nişanlım" dediği Rabia olayının aslı astarı ortaya çıktı
İran Dışişleri Bakanı'ndan net mesaj: İran'da rejim değişikliği imkansız

Erakçi, ABD basınına konuştu! "Rejim" mesajı dikkat çekici