Acun Ilıcalı'nın hedefinde bu kez Trabzonspor var! Enis Bardhi operasyonu başlıyor

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Trabzonspor forması giyen Bardhi için harekete geçti. Gelecek sezon Premier Lig'i hedefleyen İngiliz ekibi, hücum hattını güçlendirmek için Makedon futbolcuyu renklerine bağlamak istiyor.

Yeni sezonda güçlü bir takım kurarak Premier Lig'i hedefleyecek olan Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, bu doğrultuda girişimlere başladı.

BARDHI LİSTEDE

Hull Daily Mail'de yer alan habere göre, hücum hattını güçlendirmek isteyen Hull City, Trabzonsporlu futbolcu Enis Bardhi'yi listesine ekledi. İngiliz ekibinin kısa süre içerisinde bordo-mavili futbolcu için girişimlere başlayacağı belirtildi.

2025'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Bu sezon Trabzonspor formasıyla 39 maçta forma şansı bulan Enis Bardhi, 6 kez fileleri havalandırdı. Makedon futbolcunun Trabzonspor ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.