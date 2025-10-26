Haberler

Acun Ilıcalı'nın 2 takımı da hedefe doğru ilerliyor

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Acun Ilıcalı'nın 2 takımı da hedefe doğru ilerliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City ve Slovenya'da Maribor, başarılı günler geçiriyor. Hull City, son 5 maçında yenilgi yüzü görmezken, Maribor son maçında rakibini 4-0 mağlup etti ve üçüncülüğe oturdu.

  • Hull City son 5 maçında 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.
  • Maribor ligdeki son maçında rakibini 4-0 yendi.
  • Hull City 1 Kasım'da deplasmanda Norwich City ile oynayacak.
  • Maribor 1 Kasım'da deplasmanda NK Bravo ile oynayacak.

Hem İngiltere'de hem Slovenya'da başarı hedefleyen Acun Ilıcalı, sahibi olduğu iki kulüp için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

HULL CİTY'NİN BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

İngiltere Championship ekibi Hull City, son haftalarda gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Takım son 5 maçında 3 galibiyet ve 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi.

MARIBOR FARKLI KAZANDI

Maribor, ligde oynadığı son maçta rakibini 4-0 gibi net bir skorla mağlup etti. Takımın hücum hattı etkili bir performans sergilerken, tribünlerde de büyük bir coşku yaşandı.

İKİ TAKIM DEPLASMANDA ZAFER PEŞİNDE OLACAK

Haftaya deplasmanda zorlu maçlara çıkacak iki takım da galibiyet hedefliyor. Hull City, 1 Kasım'da Norwich City'ye konuk olurken; Maribor aynı gün NK Bravo deplasmanında sahaya çıkacak.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Aralarında İmamoğlu da var! 'Casusluk' soruşturmasında 3 isme tutuklama talebi

Casusluk soruşturmasında 3 kişiye tutuklama talebi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yağışlarla birlikte sezonu açıldı, uzmandan uyarı geldi: Ölümle bile sonuçlanabilir

Yağışlarla birlikte sezonu açıldı, uzmandan uyarı geldi
Dünyayı şok eden gelişme! Arnavutluk'un yapay zekâ bakanı hamile

Dünyayı şok eden gelişme! Yapay zeka bakan hamile
'Casusluk' soruşturmasında itirafçı olan Hüseyin Gün tek tek anlattı: Yazışmalardaki 'Mayor' İmamoğlu'dur

Casusluk soruşturmasında itirafçı olmuştu! Hüseyin Gün tek tek anlattı
Osimhen'den olay yaratacak sözler: Diğer rakibimiz ağlamaya başlayacak

Bu sözleri olay çıkartır: Diğer rakibimiz ağlamaya başlayacak
Yağışlarla birlikte sezonu açıldı, uzmandan uyarı geldi: Ölümle bile sonuçlanabilir

Yağışlarla birlikte sezonu açıldı, uzmandan uyarı geldi
PKK'nın mesajında çarpıcı detay! Örgüt sınırdaki kampları boşaltacak, mağaraları terk edecek

PKK'nın mesajında dikkat çeken "provokasyon" detayı
Göztepe'den Galatasaray maçı sonunda isyan: Her sene aynı film

Maç sonunda isyan ettiler: Her sene aynı film
Yürekleri yakan olay! 11 yaşındaki çocuk evde asılı halde bulundu

Daha 11 yaşındaydı! Evde feci şekilde bulundu
Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi

Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi
Türkiye'nin ticaret yasağı İsrailli şirketi iflas ettirdi

Türkiye'nin hamlesi İsrail'in dev şirketini iflas ettirdi
Hastanede skandal! Doğumda doktorun elinden kayan bebek öldü

Hastanede skandal! Doğumda doktorun elinden kayan bebek öldü
12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankalar altın tahminini güncelledi

12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankaların altın tahmini değişti
Uzman çavuşu öldürüp cezaevinden firar eden Gizem Erdoğan yakalandı

Uzman çavuşu öldürüp cezaevinden firar eden genç kadın yakalandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.