Acun Ilıcalı'nın 2 takımı da hedefe doğru ilerliyor
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City ve Slovenya'da Maribor, başarılı günler geçiriyor. Hull City, son 5 maçında yenilgi yüzü görmezken, Maribor son maçında rakibini 4-0 mağlup etti ve üçüncülüğe oturdu.
- Hull City son 5 maçında 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.
- Maribor ligdeki son maçında rakibini 4-0 yendi.
- Hull City 1 Kasım'da deplasmanda Norwich City ile oynayacak.
- Maribor 1 Kasım'da deplasmanda NK Bravo ile oynayacak.
Hem İngiltere'de hem Slovenya'da başarı hedefleyen Acun Ilıcalı, sahibi olduğu iki kulüp için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.
HULL CİTY'NİN BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR
İngiltere Championship ekibi Hull City, son haftalarda gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Takım son 5 maçında 3 galibiyet ve 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi.
MARIBOR FARKLI KAZANDI
Maribor, ligde oynadığı son maçta rakibini 4-0 gibi net bir skorla mağlup etti. Takımın hücum hattı etkili bir performans sergilerken, tribünlerde de büyük bir coşku yaşandı.
İKİ TAKIM DEPLASMANDA ZAFER PEŞİNDE OLACAK
Haftaya deplasmanda zorlu maçlara çıkacak iki takım da galibiyet hedefliyor. Hull City, 1 Kasım'da Norwich City'ye konuk olurken; Maribor aynı gün NK Bravo deplasmanında sahaya çıkacak.