Acun Ilıcalı Hull City'nin yeni teknik adam adayını açıkladı! Türkiye'den alıyor

Acun Ilıcalı Hull City'nin yeni teknik adam adayını açıkladı! Türkiye'den alıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, İngiliz basınına konuşarak Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun teknik direktör adayları arasında yer aldığını açıkladı.

İngiltere Championship'te mücadele eden Acun Ilıcalı'nın ekibi Hull City, ligde son hafta kümede kalmayı başarmıştı. İngiliz ekibi geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdığı Ruben Selles'in ardından yeni teknik direktörünü ararken sürpriz bir gelişme yaşandı.

ACUN ILICALI DOĞRULADI

Hull Daily Mail'e konuşan Acun Ilıcalı, Antalyaspor'u çalıştıran Emre Belözoğlu'nun teknik direktör adayları arasında yer aldığını açıkladı.

Acun Ilıcalı Hull City'nin yeni teknik adayını açıkladı! Türkiye'den alıyor

EMRE BELÖZOĞLU İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Acun Ilıcalı, İngiliz ekibinin teknik direktörü adayları arasında olan 44 yaşındaki Emre Belözoğlu ile görüşmelere başlandığını dile getirirken, başka hocaların da listede olduğunu dile getirdi.

ANTALYASPOR PERFORMANSI

Antalyaspor'un başında bu sezon 17 maça çıkan Emre Belözoğlu, 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyetlik performans sergiledi. Brezilyalı antrenör Alex de Souza'nın yerine ocak ayında Antalyaspor'un başına geçen Emre Belözoğlu, Akdeniz ekibine 1.5 yıllık imza atmıştı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Satın aldığı koltuğu inceleyen vatandaş neye uğradığını şaşırdı

Satın aldığı koltuğu inceleyen vatandaş neye uğradığını şaşırdı
Trump Katar'da görüp 'Perfecto' diyerek övdü! Türkiye'den gönderilmiş

Trump Katar'da görüp "Perfecto" diyerek övdü! Türkiye'den gönderilmiş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'yi Avrupa'dan eden futbolcu Süper Lig devine imzayı atıyor

Fenerbahçe'yi Avrupa'dan eden futbolcu Süper Lig devine imzayı atıyor
Oğlu kanseri yenen babanın isteği duygulandırdı

Oğlu kanseri yenen babadan duygulandıran istek: Siz de gelir misiniz?
Sezen Aksu, Serdar Ortaç, Teoman... İşte ünlü isimlerin memleketleri

Herkes İzmirli sanıyordu, gerçek başka çıktı
Filmden etkilendi, 900 bin lira harcayıp elleriyle yaptı! Gören inanamıyor

Filmden etkilendi, 900 bin liraya kendi yaptı! Gören inanamıyor
HAVELSAN'ın BARKAN insansız otonom kara aracının seri üretimi başlıyor

Dengeleri değiştirecek silah Türkiye'de üretilecek
Demet Akalın tepki gösterdi: Uygulamaya son verin

Demet Akalın görüntülere tepki gösterdi: Gerçekten onur kırıcı
Gölge başkan Ertan Yıldız itirafçı oldu! Ekrem İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler

Gölge başkan itirafçı oldu! İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.