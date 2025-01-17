Acun Ilıcalı Galatasaray'ın eski yıldızı ile anlaştı

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, ile ilgili bir transfer iddiası ortaya atıldı. İngiliz ekibi, eski Galatasaraylı futbolcu Nordin Amrabat ile anlaşma sağladı.

ANLAŞTILAR İDDİASI VAR

Hull City'nin, Nordin Amrabat'ı transfer etmek için geri sayıma geçtiği belirtildi. Daily Mail'in haberine göre; İngiliz ekibi, AEK Atina'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Nordin Amrabat ile prensipte anlaştı.

3 GOLE KATKI SAĞLADI

Nordin Amrabat, bu sezon AEK Atina'da 9 maça çıktı. 37 yaşındaki orta saha, bu karşılaşmalarda 2 gol attı ve 1 asist üretti. Fenerbahçe'nin yıldızlarından Sofyan Amrabat'ın abisi olan Nordin Amrabat, Türkiye'de Kayserispor ve Galatasaray'da forma giymişti.