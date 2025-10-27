Haberler

Acun Ilıcalı'dan TFF'ye çağrı

Acun Ilıcalı'dan TFF'ye çağrı
Güncelleme:
Fenerbahçe'nin eski asbaşkanı Acun Ilıcalı, İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıkladığı bahis skandalı ile ilgili açıklama yaptı. Ilıcalı, TFF'ye seslenerek Süper Lig'de yabancı hakemin şart olduğunu ifade etti.

  • Acun Ilıcalı, Süper Lig'de yabancı hakem kullanılmasının şart olduğunu belirtti.
  • Acun Ilıcalı'nın yabancı hakem çağrısı futbolseverler tarafından destek gördü.

Geride bıraktığımız sezon Süper Lig devi Fenerbahçe'de asbaşkan görevini yürüyen Acun Ilıcalı, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun hakemlerle ilgili ortaya çıkardığı bahis skandalının ardından çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

ACUN ILICALI'DAN TFF'YE ÇAĞRI

Türkiye Futbol Federasyonu'na seslenen Acun Ilıcalı, yaptığı paylaşımda Süper Lig'de yabancı hakemin şart olduğunu söyledi.

''YABANCI HAKEM ŞART''

Daha önce hakem sorununu defalarca dile getirdiğini belirten Acun Ilıcalı, "Yöneticilik yaptığım dönemde defalarca söylemiştim, bugün bir kez daha söylüyorum. Türk futbolu için yabancı hakem şart." ifadelerini kullandı. Acun Ilıcalı'nın bu paylaşımı, futbolseverler tarafından kısa süre içerisinde büyük destek gördü.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Yorumlar (6)

Haber YorumlarıMazlum Dağ:

Okan yabancı istemiyordu sanki, ama biz GS taraftarı istiyoruz. Devamlı olsun hem de.

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Kumpasa bak önce yalandan Osimhen üzerinden rüzgar estirdiler sonra bunu açıkladılar

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMazlum Dağ:

Evet bir Galatasaray lı olarak destekliyorum, Okan istemese bile biz taraftarlar istiyoruz. Yabancı hakem devamlı olsun bizim lehimize olur zaten. Fenev ve jk devamlı hatalı joker kullanmamış olur :) Cidden istiyoruz yabancı hakemi...

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYücel AtaBir:

Yaw acun senide biliyoruz hakem maçı katledip maçı rakipten alıp size vermişti ben bişey görmedim diye açıklamıştın işine geldigi gibi konuşuyorsun her yıl en çok penaltı kim kullanmış aç kayıtlara bak kastamonu spor mu kullanmış fenerbahçemi

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmed Bin Tellak:

dur bi hele , her halta maydonoz olma sen!

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
