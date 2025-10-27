Acun Ilıcalı'dan TFF'ye çağrı

Geride bıraktığımız sezon Süper Lig devi Fenerbahçe'de asbaşkan görevini yürüyen Acun Ilıcalı, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun hakemlerle ilgili ortaya çıkardığı bahis skandalının ardından çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

ACUN ILICALI'DAN TFF'YE ÇAĞRI

Türkiye Futbol Federasyonu'na seslenen Acun Ilıcalı, yaptığı paylaşımda Süper Lig'de yabancı hakemin şart olduğunu söyledi.

''YABANCI HAKEM ŞART''

Daha önce hakem sorununu defalarca dile getirdiğini belirten Acun Ilıcalı, "Yöneticilik yaptığım dönemde defalarca söylemiştim, bugün bir kez daha söylüyorum. Türk futbolu için yabancı hakem şart." ifadelerini kullandı. Acun Ilıcalı'nın bu paylaşımı, futbolseverler tarafından kısa süre içerisinde büyük destek gördü.