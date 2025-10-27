Acun Ilıcalı'dan TFF'ye çağrı
Fenerbahçe'nin eski asbaşkanı Acun Ilıcalı, İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıkladığı bahis skandalı ile ilgili açıklama yaptı. Ilıcalı, TFF'ye seslenerek Süper Lig'de yabancı hakemin şart olduğunu ifade etti.
Geride bıraktığımız sezon Süper Lig devi Fenerbahçe'de asbaşkan görevini yürüyen Acun Ilıcalı, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun hakemlerle ilgili ortaya çıkardığı bahis skandalının ardından çarpıcı bir paylaşımda bulundu.
ACUN ILICALI'DAN TFF'YE ÇAĞRI
Türkiye Futbol Federasyonu'na seslenen Acun Ilıcalı, yaptığı paylaşımda Süper Lig'de yabancı hakemin şart olduğunu söyledi.
''YABANCI HAKEM ŞART''
Daha önce hakem sorununu defalarca dile getirdiğini belirten Acun Ilıcalı, "Yöneticilik yaptığım dönemde defalarca söylemiştim, bugün bir kez daha söylüyorum. Türk futbolu için yabancı hakem şart." ifadelerini kullandı. Acun Ilıcalı'nın bu paylaşımı, futbolseverler tarafından kısa süre içerisinde büyük destek gördü.